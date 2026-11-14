【月曜から】バーガーキングが300円引き！ 人気セット5種が対象、これはうれしい

バーガーキングは11月16日から5日間、人気のワッパーセット5種がクーポンで300円引きになるキャンペーンを実施します。

公式アプリにて限定クーポンが配信され、人気No.1の「ワッパー チーズ」をはじめとした5種類のセットが300円引きになります。

※以下、再掲載となります。

バーガーキングは11月16日～20日の5日間、人気のワッパーセット5種がクーポンで300円引きになるキャンペーンを実施します（一部店舗を除く）。

「テリヤキワッパー セット」なら1070円→770円に。3割近く安くなりますよ！

ワッパーセットが300円引き！ 770円から

今回のキャンペーンは全国400店舗突破を記念した企画。公式アプリにて限定クーポンが配信されます。

対象となるのは、人気No.1の「ワッパー チーズ」をはじめとした5種類のセット。いずれもフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いています。

■対象商品・割引価格

▲ワッパー チーズ セット：1090円→790円

▲ダブルワッパー チーズ セット：1540円→1240円

▲スモーキーBBQワッパー セット：1070円→770円

▲テリヤキワッパー セット：1070円→770円

▲スパイシーワッパー セット：1070円→770円

すべて通常価格から300円引き。最大28％オフになります（スモーキーBBQワッパー、テリヤキワッパー、スパイシーワッパーのセット）。

クーポンの利用には公式アプリのダウンロードと会員登録が必要。店内飲食とテイクアウトで利用でき、1会計につき3セットまで購入できます。デリバリーは対象外です。

かつて77店舗だったバーキンが400店舗超え！

マクドナルドさんと比べると……

今回のキャンペーンは、バーガーキングの国内400店舗突破を記念したものですが、実は店舗拡大の勢いがスゴイ。

公式情報によると、2019年5月末には全国77店舗だったそうです。それが2026年12月15日時点で401店舗に達する見込みとのこと。

かつては「近くにバーキンがない」なんて声を実際にSNSでよく見かけましたが、ここ数年でずいぶん増えたと思っていました。約5倍にまで拡大していたとは！



ちなみに、ちなみに。バーガーチェーン大手のマクドナルドは国内約3000店舗規模。なるほど、躍進したとはいえ、店舗数にはまだまだ開きがあるようです。

300円引きはうれしい

今回、人気のワッパーセットが一律300円引きに。平日5日間だけですが、近くにバーキンがある人は、ランチなどに活用してみては！



・開始日：2026年11月16日

・終了日：2026年11月20日

※記事中の価格は税込み

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