【月曜から】バーガーキングが300円引き！ 人気セット5種が対象、これはうれしい
2026年11月14日 07時00分更新
バーガーキングは11月16日から5日間、人気のワッパーセット5種がクーポンで300円引きになるキャンペーンを実施します。
公式アプリにて限定クーポンが配信され、人気No.1の「ワッパー チーズ」をはじめとした5種類のセットが300円引きになります。
※以下、再掲載となります。
バーガーキングは11月16日～20日の5日間、人気のワッパーセット5種がクーポンで300円引きになるキャンペーンを実施します（一部店舗を除く）。
「テリヤキワッパー セット」なら1070円→770円に。3割近く安くなりますよ！
ワッパーセットが300円引き！ 770円から
今回のキャンペーンは全国400店舗突破を記念した企画。公式アプリにて限定クーポンが配信されます。
対象となるのは、人気No.1の「ワッパー チーズ」をはじめとした5種類のセット。いずれもフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いています。
■対象商品・割引価格
▲ワッパー チーズ セット：1090円→790円
▲ダブルワッパー チーズ セット：1540円→1240円
▲スモーキーBBQワッパー セット：1070円→770円
▲テリヤキワッパー セット：1070円→770円
▲スパイシーワッパー セット：1070円→770円
すべて通常価格から300円引き。最大28％オフになります（スモーキーBBQワッパー、テリヤキワッパー、スパイシーワッパーのセット）。
クーポンの利用には公式アプリのダウンロードと会員登録が必要。店内飲食とテイクアウトで利用でき、1会計につき3セットまで購入できます。デリバリーは対象外です。
かつて77店舗だったバーキンが400店舗超え！
マクドナルドさんと比べると……
今回のキャンペーンは、バーガーキングの国内400店舗突破を記念したものですが、実は店舗拡大の勢いがスゴイ。
公式情報によると、2019年5月末には全国77店舗だったそうです。それが2026年12月15日時点で401店舗に達する見込みとのこと。
かつては「近くにバーキンがない」なんて声を実際にSNSでよく見かけましたが、ここ数年でずいぶん増えたと思っていました。約5倍にまで拡大していたとは！
ちなみに、ちなみに。バーガーチェーン大手のマクドナルドは国内約3000店舗規模。なるほど、躍進したとはいえ、店舗数にはまだまだ開きがあるようです。
300円引きはうれしい
今回、人気のワッパーセットが一律300円引きに。平日5日間だけですが、近くにバーキンがある人は、ランチなどに活用してみては！
・開始日：2026年11月16日
・終了日：2026年11月20日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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