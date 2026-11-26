すかいらーくのから揚げ業態「から好し」は、本日11月26日から、新メニュー「生姜焼き定食」を発売。12月16日まで、ご飯大盛りを無料で提供します。
生姜焼き定食新発売！ ご飯大盛りも無料に
新登場の「生姜焼き」は、甘辛い特製タレと生姜の風味を効かせた豚肉の定食メニューです。
▲生姜焼き定食（824円）
店内飲食では、11月26日～12月16日の期間限定でご飯大盛りが無料に。さらに330円を追加すると、肉を倍盛りに変更できます。
▲生姜焼き定食 から揚げ2個付き（1044円）
から好し自慢のから揚げ2個が付いたセットも登場。通常の生姜焼き定食に220円を追加して楽しめます。こちらも期間中はご飯大盛り無料の対象です。
さらに、「もり蕎麦セット ※ご飯なし」（964円）もラインアップされます。各定食のみそ汁は、追加200円で具だくさんの「とん汁」に変更可能。
ご飯めっちゃ進みそう
から好しの生姜焼き。なんだかそそられますね！ 期間限定でご飯大盛り無料なので、がっつりご飯が進んでしまいそう。
なお、同日より「たっぷりかつお節とおろしの和風ハンバーグ」（824円）も登場します。
ハンバーグに大根おろし、青ネギ、山盛りのかつお節をトッピングし、和風のタレを合わせたメニューです。こちらは、ご飯大盛り無料キャンペーンの対象外ですが、和風の定昇を食べたい時にハマりそうですね。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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