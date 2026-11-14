ファミマに「完全メシ」の油そば！ ジャンクな辛味噌味、おいしそ！

ファミリーマートは11月17日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から「完全メシ 辛味噌油そば」を全国の店舗で発売します。
ファミマル初「完全メシ」の辛味噌油そばが登場
シリーズ累計7900万食を突破した日清食品の「完全メシ」が、ファミマルの冷凍麺として初めて登場します。
▲完全メシ 辛味噌油そば 375円
“濃厚でジャンキー”な味わいと、ビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素のバランスを追求したという油そばです。
醤油とゴマ油をベースに、ニンニクと豆板醤を効かせた特製辛味噌ダレを使用。噛みごたえのある太ストレート麺に、パンチのあるタレが絡むそう。具材には炙りチャーシューなどを使用しています。
なお、ファミマルの冷凍麺「台湾まぜそば」を監修した、台湾まぜそば専門店「麺屋こころ」の店主も、その味にお墨付きを与えています。
完全メシとは
日清食品の「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素と、おいしさのバランスを追求したブランドです。
シリーズ累計販売数は2026年9月末時点で7900万食を突破。コンビニや飲食店とのコラボ商品も展開しています。
ジャンクなのに……罪悪感が軽くなる!?
ニンニクや豆板醤を効かせた濃厚な油そばでありながら、33種類の栄養素のバランスにも配慮されているのがポイント。
ジャンクなものをガッツリ食べたいときも、これなら罪悪感が心なしか軽くなりそうですね。375円という価格もお手頃です。
・発売日：2026年11月17日
※価格は税込み表記です。
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