「焼きたてのかるび」で11月26日～

焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」は、11月26日～29日の4日間限定で「肉増量無料キャンペーン」を開催します。

通常290円の「肉増量1.5倍」が無料に！ やったね！

肉1.5倍が無料！ 4日間限定

11月29日の「いい肉の日」に合わせたキャンペーンです。期間中は看板メニューの「焼きたてのカルビ丼」をはじめとした対象商品を、価格据え置きで「肉増量1.5倍」にできます。



「肉増量1.5倍」は通常290円で追加でかかるところ、期間中は無料です。

対象商品は、定番のカルビ丼4種類と鉄板カルビ定食、期間限定の九条ねぎメニュー2種類です。



以下、対象商品です。

■対象商品（通常価格）

・焼きたてのカルビ丼：ごはん小650円／並690円／大750円

・にんにくカルビ丼：ごはん小750円／並790円／大850円

・チーズカルビ丼：ごはん小810円／並850円／大910円

・ねぎ塩カルビ丼：ごはん小810円／並850円／大910円

・鉄板カルビ定食：1190円～（定食小990円～）

・京都産九条ねぎ旨塩牛カルビ丼：ごはん小810円／並850円／大910円

・京都産九条ねぎ旨塩牛カルビ定食：1350円（定食小1150円）

なお、デリバリーはキャンペーン対象外です。

肉増量カルビ丼が980円→690円に

例えば、「焼きたてのカルビ丼」のごはん並なら、通常は肉1.5倍で980円のところ、期間中は690円で楽しめます。お手頃感ありますね。

キャンペーンは4日間限定。近くに店舗があったら肉成分を補給しに駆け込みましょう！

※記事中の価格は税込み

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