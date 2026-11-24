焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」は、11月26日～29日の4日間限定で「肉増量無料キャンペーン」を開催します。
通常290円の「肉増量1.5倍」が無料に！ やったね！
肉1.5倍が無料！ 4日間限定
11月29日の「いい肉の日」に合わせたキャンペーンです。期間中は看板メニューの「焼きたてのカルビ丼」をはじめとした対象商品を、価格据え置きで「肉増量1.5倍」にできます。
「肉増量1.5倍」は通常290円で追加でかかるところ、期間中は無料です。
対象商品は、定番のカルビ丼4種類と鉄板カルビ定食、期間限定の九条ねぎメニュー2種類です。
以下、対象商品です。
■対象商品（通常価格）
・焼きたてのカルビ丼：ごはん小650円／並690円／大750円
・にんにくカルビ丼：ごはん小750円／並790円／大850円
・チーズカルビ丼：ごはん小810円／並850円／大910円
・ねぎ塩カルビ丼：ごはん小810円／並850円／大910円
・鉄板カルビ定食：1190円～（定食小990円～）
・京都産九条ねぎ旨塩牛カルビ丼：ごはん小810円／並850円／大910円
・京都産九条ねぎ旨塩牛カルビ定食：1350円（定食小1150円）
なお、デリバリーはキャンペーン対象外です。
肉増量カルビ丼が980円→690円に
例えば、「焼きたてのカルビ丼」のごはん並なら、通常は肉1.5倍で980円のところ、期間中は690円で楽しめます。お手頃感ありますね。
キャンペーンは4日間限定。近くに店舗があったら肉成分を補給しに駆け込みましょう！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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