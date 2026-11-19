【明日から】かつや、まさかの「ブラックフライデー丼」！ 肉・肉・肉の3種がドーン
2026年11月19日 07時00分更新
かつやは、ブラックフライデーにあわせた「黒の肉盛り丼」を11月20日より期間限定で販売します。
過去にも登場した「黒味噌チキンカツ」に、生姜焼きと特製鶏そぼろを合わせた、ボリューム満点の丼メニューです。
※以下、再掲載となります。
かつ丼チェーン「かつや」は、ブラックフライデーにあわせた「黒の肉盛り丼」を11月20日より期間限定で販売します。
肉3種を豪快に盛り付け！「黒の肉盛り丼」
かつやからまさかのブラックフライデーメニュー。“黒”の見た目にこだわった肉盛り丼が登場します。
▲黒の肉盛り丼（869円）
過去にも登場した「黒味噌チキンカツ」に、生姜焼きと特製鶏そぼろを合わせた、ボリューム満点の丼メニューです。
黒味噌チキンカツには、コク深いブラック甘辛味噌だれをたっぷりとかけています。異なる味付けの3種類の肉料理を一度に楽しめるのがポイント。
▲黒の肉盛り丼弁当（853円）
持ち帰り用の「黒の肉盛り丼弁当」も用意されています。
※券売機店舗では、店内飲食・持ち帰りともに870円。
かつやで「ブラックフライデー」
黒い見た目がインパクト大の肉丼。しかも、黒いだけかと思いきや、肉が3種も詰まっていて、内容も盛り盛りです。
ブラックフライデーに向けて、景気よくかっくらってやりたいです！
※記事中の価格は税込み
・発売日：2026年11月20日
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第152回
グルメ松屋を30食、冷凍庫にどっさり！ 牛めし・豚めし・カレーの全部盛りセットが54％オフ
-
第76回
グルメ【本日発売】かつに目玉焼き！ ほっともっとの濃厚「味噌かつ煮」がうまそ～
-
第75回
グルメ【本日発売】セブンの「七宝麻辣湯」監修の麻辣湯が進化！ ブンモジャ入りで本格派
-
第74回
グルメ【月曜から】バーガーキングが300円引き！ 人気セット5種が対象、これはうれしい
-
第73回
グルメ【本日まで】マックのポテトが最大150円オトク！LもⅯも250円に
-
第72回
グルメ【本日発売】てんやの「たれづけ天丼」に冬の新作！ 海鮮4種で990円、うまそ！
-
第71回
グルメ【本日から】ジャンボネタ110円！ スシローに脂のりのり「とろサーモン」など！冬ネタどしどし
-
第70回
グルメ【本日発売】ガリガリ君の妹、覚えてる？「ガリ子ちゃん」9年ぶりの新作はモンブラン
-
第69回
グルメ【月曜まで】ファミマ中華まん100円引きに！ コーラとセット購入がおトク
-
第68回
グルメ【開催中】大とろが110円！ サーモンや牛たん握りも！「デカねた祭り」11月4日スタート
- この連載の一覧へ