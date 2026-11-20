ケンタッキーフライドチキン（KFC）は、本日11月20日から「とりの日パック」の販売を開始しました。12月1日まで。
通常は月に1度の「とりの日パック」の発売日が拡大。なんと12日間も買える！
510円オトクな「とりの日パック」が12日間も継続
KFCは、毎月28日の「にわとりの日」にあわせて、お得な「とりの日パック」を恒例で販売しています。
通常は月イチのイベントですが、今回は11月21日の「フライドチキンの日」を記念して、通常1日限定の販売期間を12日間に拡大します。
▲とりの日パック（1290円）
販売期間：11月20日～12月1日
「オリジナルチキン」4ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせたセットです。それぞれ単品で購入した合計額1800円のところ、特別価格1290円に。510円オトクになる計算です。
さらに、「とりの日パック」を購入すると、ポテト（S）、ビスケット、カーネルクリスピー、チョコパイ、コールスロー（S）のいずれかを、それぞれ2個390円で追加購入できます。いずれも何セットでも購入可能です。
「フライドチキンの日」って？ 創業日と違う
11月21日の「フライドチキンの日」は、1970年のこの日に、日本KFCの第1号店がオープンしたことに由来します。ちなみに、KFCの創業記念日は同年の7月4日。なるほど、創業日と1号店オープンの日で別で記念日があるのですね。
なお、毎月恒例の28日の「とりの日」は、正式には「にわとりの日」。「に（2）わ（8）とり」の語呂合わせから、日本養鶏協会などが1978年に制定した記念日のようです。
いろいろな記念日があるんですね。
1日限定→12日間に うれしすぎ！
毎月28日しか買えない「とりの日パック」が、今回は12日間も登場！ 販売期間が大幅に拡大されて、確変を起こしている感じです。
「とりの日パック」はオリジナルチキン4ピースにナゲット5ピース入り。2～3人でシェアするのもよし、ひとり占めするのもよし。勤労感謝の日を含む3連休にも楽しめそうですね！
・発売日：2026年11月20日
・終了日：2026年12月1日
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります