ケンタッキーフライドチキン（KFC）は、本日11月20日から「とりの日パック」の販売を開始しました。12月1日まで。

通常は月に1度の「とりの日パック」の発売日が拡大。なんと12日間も買える！

510円オトクな「とりの日パック」が12日間も継続

KFCは、毎月28日の「にわとりの日」にあわせて、お得な「とりの日パック」を恒例で販売しています。

通常は月イチのイベントですが、今回は11月21日の「フライドチキンの日」を記念して、通常1日限定の販売期間を12日間に拡大します。

▲とりの日パック（1290円）

販売期間：11月20日～12月1日

「オリジナルチキン」4ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせたセットです。それぞれ単品で購入した合計額1800円のところ、特別価格1290円に。510円オトクになる計算です。

さらに、「とりの日パック」を購入すると、ポテト（S）、ビスケット、カーネルクリスピー、チョコパイ、コールスロー（S）のいずれかを、それぞれ2個390円で追加購入できます。いずれも何セットでも購入可能です。

「フライドチキンの日」って？ 創業日と違う

11月21日の「フライドチキンの日」は、1970年のこの日に、日本KFCの第1号店がオープンしたことに由来します。ちなみに、KFCの創業記念日は同年の7月4日。なるほど、創業日と1号店オープンの日で別で記念日があるのですね。

なお、毎月恒例の28日の「とりの日」は、正式には「にわとりの日」。「に（2）わ（8）とり」の語呂合わせから、日本養鶏協会などが1978年に制定した記念日のようです。

いろいろな記念日があるんですね。

1日限定→12日間に うれしすぎ！

毎月28日しか買えない「とりの日パック」が、今回は12日間も登場！ 販売期間が大幅に拡大されて、確変を起こしている感じです。

「とりの日パック」はオリジナルチキン4ピースにナゲット5ピース入り。2～3人でシェアするのもよし、ひとり占めするのもよし。勤労感謝の日を含む3連休にも楽しめそうですね！



・発売日：2026年11月20日

・終了日：2026年12月1日



※記事中の価格は税込み

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