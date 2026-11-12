【ケンタ】背徳バーガーきたぞ！ レタスなし、炭水化物まで挟むとは

ケンタッキーフライドチキンは「欲望まみれの背徳バーガーズ」2品を11月18日から数量限定にて発売します（一部店舗を除く）。

ベーコンもチーズも！ 欲望まみれのバーガー2品

“背徳”をテーマにしたバーガー2品。鶏もも一枚肉を使ったチキンに、厚切りベーコンや濃厚なチーズを組み合わせています。

▲ガリマヨ厚切りベーコンチキンバーガー 620円

厚切りベーコンとガーリックマヨを組み合わせたバーガー。ガーリックマヨには2種類のガーリック原料を使用し、醤油も加えることで、ガツンとした味わいに仕上げたといいます。

▲マッケンチーズチキンバーガー 650円

マカロニにチーズソースを絡めた「マッケンチーズ」をチキンの上にたっぷりとのせ、さらにベーコンを加えたバーガー。KFCでマッケンチーズを使用するのは初めてだそう。

どちらもレタスなし！

なお、どちらもあえてカットレタスを使用しない点もこだわりだとか。具材の濃厚な味わいをダイレクトに楽しめるように、といった狙いもあるそうです。

今アツい“もも肉”バーガー

ケンタは10月14日から従来のバーガーを刷新し、むね肉からもも肉チキンに切り替え。従来の「チキンフィレバーガー」に代わる新シリーズとしては「オリジナルチキンバーガーズ」を展開しています。

今回登場するのは数量限定のスポット商品ですが、チキンはやはりもも肉。もも肉チキンがあついです。

炭水化物を挟んだ「マッケンチーズ」が気になる

ナベコとしては、マカロニをバーガーに挟んでしまう「マッケンチーズチキンバーガー」が気になります。炭水化物まで重ねてくるとはやってくれますね。

数量限定なので、気になる人はお早めに！



・発売日：2026年11月18日

※記事中の価格は税込み

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