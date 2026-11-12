【ケンタ】背徳バーガーきたぞ！ レタスなし、炭水化物まで挟むとは

ケンタッキーフライドチキンは「欲望まみれの背徳バーガーズ」2品を11月18日から数量限定にて発売します（一部店舗を除く）。
ベーコンもチーズも！ 欲望まみれのバーガー2品
“背徳”をテーマにしたバーガー2品。鶏もも一枚肉を使ったチキンに、厚切りベーコンや濃厚なチーズを組み合わせています。
▲ガリマヨ厚切りベーコンチキンバーガー 620円
厚切りベーコンとガーリックマヨを組み合わせたバーガー。ガーリックマヨには2種類のガーリック原料を使用し、醤油も加えることで、ガツンとした味わいに仕上げたといいます。
▲マッケンチーズチキンバーガー 650円
マカロニにチーズソースを絡めた「マッケンチーズ」をチキンの上にたっぷりとのせ、さらにベーコンを加えたバーガー。KFCでマッケンチーズを使用するのは初めてだそう。
どちらもレタスなし！
なお、どちらもあえてカットレタスを使用しない点もこだわりだとか。具材の濃厚な味わいをダイレクトに楽しめるように、といった狙いもあるそうです。
今アツい“もも肉”バーガー
ケンタは10月14日から従来のバーガーを刷新し、むね肉からもも肉チキンに切り替え。従来の「チキンフィレバーガー」に代わる新シリーズとしては「オリジナルチキンバーガーズ」を展開しています。
今回登場するのは数量限定のスポット商品ですが、チキンはやはりもも肉。もも肉チキンがあついです。
炭水化物を挟んだ「マッケンチーズ」が気になる
ナベコとしては、マカロニをバーガーに挟んでしまう「マッケンチーズチキンバーガー」が気になります。炭水化物まで重ねてくるとはやってくれますね。
数量限定なので、気になる人はお早めに！
・発売日：2026年11月18日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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