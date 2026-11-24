ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、本日11月24日から「11月の29（肉）の日」キャンペーンを開催します。

期間中、通常の手ごねハンバーグの約3倍となる450gのビッグサイズ「1ポンド手ごねハンバーグ」（1639円）が登場します。

30日までの7日間限定です。

1ポンド450g！ 巨大ハンバーグが登場

11月29日の「いい肉の日」に合わせた企画です。今回は、お店で手ごねしたハンバーグを450gのボリュームで仕上げた「1ポンド手ごねハンバーグ」が主役。ベーコンやマッシュポテト、ブロッコリーも添えられています。

さらに、手ごねハンバーグにチーズ、ベーコン、目玉焼きを組み合わせた「3種のトリオハンバーグ（300g）」も登場します。

一部店舗を除く「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で実施。上磯店、いわき鹿島店は店舗休業のため対象外です。

肉の日ならではのボリュームメニュー！ チェックしておきましょう！

※記事中の価格は税込み

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