ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、本日11月24日から「11月の29（肉）の日」キャンペーンを開催します。
期間中、通常の手ごねハンバーグの約3倍となる450gのビッグサイズ「1ポンド手ごねハンバーグ」（1639円）が登場します。
30日までの7日間限定です。
1ポンド450g！ 巨大ハンバーグが登場
11月29日の「いい肉の日」に合わせた企画です。今回は、お店で手ごねしたハンバーグを450gのボリュームで仕上げた「1ポンド手ごねハンバーグ」が主役。ベーコンやマッシュポテト、ブロッコリーも添えられています。
さらに、手ごねハンバーグにチーズ、ベーコン、目玉焼きを組み合わせた「3種のトリオハンバーグ（300g）」も登場します。
一部店舗を除く「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で実施。上磯店、いわき鹿島店は店舗休業のため対象外です。
肉の日ならではのボリュームメニュー！ チェックしておきましょう！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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