マクドナルドは、11月30日～12月6日の7日間限定で、新レギュラーチキン商品のバリューセットがお得になるクーポンを公式アプリで配信します。

販売を一時休止していた「ザクザクジューシーマック」シリーズなどの販売再開を記念したキャンペーンです。

チキンバーガーのセットが100円お得に！

販売を一時休止していた「ザクザクジューシーマック」シリーズなどの販売再開を記念したキャンペーンです。

リリースでは、対象商品のバリューセットが通販売を一時休止していた「ザクザクジューシーマック」シリーズなどの販売再開を記念したキャンペーンです。常価格から100円引きになると案内されています。

▲公式の告知画像では「LセットがMセットと同価格」「100円おトク」と紹介されています



なお、クーポンの対象商品や利用可能時間の詳細については、マクドナルド公式アプリで確認するよう案内されています。



クーポンの配信期間は11月30日～12月6日の7日間。マクドナルド公式アプリで利用できます。

※記事中の価格は税込み

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