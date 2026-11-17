突撃！ナベコの「知りたいんだけど、きかせて!!」 第1189回
ローソンに「濃すぎ」飲むおだし！ このまま飲むの？ 飲んだら、うまっ！
2026年11月17日 13時25分更新
ごきげんよう、モグモグ担当のナベコです。
ローソンでは本日11月17日から「超ハッピーすぎ！チャレンジ」がスタート。恒例の「盛りすぎ」に加え、味わいを約50％濃くした「濃すぎ」商品も登場しています。
ナベコ的には、わかりやすくボリュームアップした「盛りすぎ」にどうしても目がいってしまうのですが、ラインアップを見て「なんだこりゃ」と思った商品がありました。
「飲むおだし」がさらに濃くなった!?
その名も「濃すぎ 飲むおだし」。
▲濃すぎ 飲むおだし 270g（218円）
従来品の「飲むおだし」と比較して、だしの味わいを約50％濃くした商品です。「飲む」とあるように、そのまま飲めるチルドカップ飲料なんですね。
「飲むおだし」ってなに？
ところで、そもそも「飲むおだし」という商品をご存じでしょうか？
「飲むおだし」は、ローソンが展開する「飲む〇〇」シリーズのひとつとして、10月27日に登場したばかりの商品です。鰹節、しいたけ、帆立、昆布、煮干し、焼きあごという6種類の素材の旨みを詰め込んだチルドカップ飲料です。
カップで「だし」を飲むって発想がとがってますよね。登場した時にもちょっと話題になっていました。
気になってナベコも飲んでみましたが、もともとの「飲むおだし」で十分にだしの味が濃かったという印象です。
それが、さらに約50％濃くなるとは！
飲んでみた。こりゃうまい！
容器に書かれているように、カップを振ってから飲んでみました。ストローをぶすっと刺して。
びっくり。うまい。
口いっぱいに広がる、芳醇なだしの旨み。そして濃いのにクドい感じじゃない。ゴクゴク飲めちゃう。
へえぇ、例えば、鰹節だけならかつおの風味が前に出そうだけど、これは6種類のだしを合わせているから、しいたけのふくよかな旨みや、焼きあごの香ばしさなど、いろいろな風味が折り重なって、結果、くどくない。むしろ、だしの味がまとまっていて、すんなり飲めます。
ちなみに、栄養成分表示を見ると、1本（270g）あたりの食塩相当量は2.4g。だしの旨みだけでなく、塩味もしっかりあります。
なるほど、単なる無塩のだしとは違うわけですね。
温めるとスープに！ でも冷たいほうが好きかも
だしというと、温めたほうがおいしいのでは？ と思う人もいるでしょう。
そこで、別の容器に移して温めてみました。なお、チルドカップのまま温めることはできません。
確かに、温めるとお吸い物のよう！ だしの旨みと塩味があるので、これだけでスープとして成立しそうな味わいです。
さらに、家にあった味噌を少し溶いてみたところ、まさに味噌汁の味に！ もともと塩味があるので、味噌はほんの少量で十分でした。
ただ、個人的には冷たい状態のほうが好みでした。キリッと冷やして飲むと、濃いだしの味がまとまって感じられて、スッと飲めるんです。
寒い時期に登場した商品ですが、これ、冷たいスープとして、暑い時期にもよさそうだなと思いました。
「濃すぎ」は出物では
ちょっと不思議な「濃すぎ 飲むおだし」。これ、キャンペーン限定で終わらず、ずっと販売してほしいなあ。
ちなみにローソンでは、この「濃すぎ 飲むおだし」をお酒の割材や料理に活用することも提案しています。ああ、これに日本酒入れてだし割りにしたら最高だよぉ……！
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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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