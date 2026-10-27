ローソンに旨辛アジアングルメ！ スンドゥブやガパオなど3品、本日発売

ローソンは関東甲信越エリア限定で、本日10月27日から「スンドゥブチゲごはん」「コーン玉子＆ヤンニョムチキン」「旨辛仕立てのガパオライス」を発売します。
「スンドゥブごはん」「ガパオ」など3品！
関東甲信越限定で
韓国料理やタイ料理を楽しめるエリア限定の新商品。
▲「スンドゥブチゲごはん」646円
あさりと牛骨の旨みをきかせたスンドゥブチゲを、ごはんにかけて食べるスープごはんです。具材には豆腐とあさりを使用。辛さは控えめで、スープの旨みにこだわった仕立てだそうです。
▲「コーン玉子＆ヤンニョムチキン」441円
韓国屋台風の味わいを楽しめるサンドイッチ。厚焼き玉子に甘めのコールスローやハムを合わせた具材と、ヤンニョムチキンを組み合わせ、2種類の韓国屋台グルメを楽しめるとしています。
▲「旨辛仕立てのガパオライス」592円
タイ料理の定番、ガパオライス。旨辛な味付けに、とろりとした玉子のまろやかさを組み合わせています。ピリ辛の具材と玉子のコクが相性のよい仕立てといいます。
ローソンアプリで50円引きクーポンも！
チゲ、ガパオライスなど、辛いものが好きなナベコも注目の新商品。
ちょっと気になるのが「スンドゥブチゲごはん」。スンドゥブチゲというと、ごはんを別に用意して食べるイメージですが、こちらは最初からスープごはんになっているのが手軽でうれしいです。
10月27日～11月9日の期間、対象商品に使える50円引きアプリクーポンも配信されています。関東甲信越エリアの人はチェックしてみましょう！
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります