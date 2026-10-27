ローソンに旨辛アジアングルメ！ スンドゥブやガパオなど3品、本日発売

ローソンは関東甲信越エリア限定で、本日10月27日から「スンドゥブチゲごはん」「コーン玉子＆ヤンニョムチキン」「旨辛仕立てのガパオライス」を発売します。

「スンドゥブごはん」「ガパオ」など3品！

関東甲信越限定で

韓国料理やタイ料理を楽しめるエリア限定の新商品。

▲「スンドゥブチゲごはん」646円

あさりと牛骨の旨みをきかせたスンドゥブチゲを、ごはんにかけて食べるスープごはんです。具材には豆腐とあさりを使用。辛さは控えめで、スープの旨みにこだわった仕立てだそうです。

▲「コーン玉子＆ヤンニョムチキン」441円

韓国屋台風の味わいを楽しめるサンドイッチ。厚焼き玉子に甘めのコールスローやハムを合わせた具材と、ヤンニョムチキンを組み合わせ、2種類の韓国屋台グルメを楽しめるとしています。

▲「旨辛仕立てのガパオライス」592円

タイ料理の定番、ガパオライス。旨辛な味付けに、とろりとした玉子のまろやかさを組み合わせています。ピリ辛の具材と玉子のコクが相性のよい仕立てといいます。

ローソンアプリで50円引きクーポンも！

チゲ、ガパオライスなど、辛いものが好きなナベコも注目の新商品。



ちょっと気になるのが「スンドゥブチゲごはん」。スンドゥブチゲというと、ごはんを別に用意して食べるイメージですが、こちらは最初からスープごはんになっているのが手軽でうれしいです。

10月27日～11月9日の期間、対象商品に使える50円引きアプリクーポンも配信されています。関東甲信越エリアの人はチェックしてみましょう！

※記事中の価格は税込み

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