ステーキ＆ハンバーグの「モンスターグリル」は、本日11月27日から対象6店舗で「いい肉の日」にちなんだ特別キャンペーンを開催します。11月30日までの4日間限定。

11月29日はステーキ半額！ 最大50％引きの肉祭り

今回のキャンペーンは、上野・恵比寿・五反田の都内3店舗と、イオンモール川口・ミッテン府中・テラスモール松戸のフードコート3店舗で実施します。

都内店舗では11月28日～30日のディナータイムに日替わりで割引を実施。11月29日にはリブロースステーキが半額になります。

▲11月29日はリブロースステーキが全サイズ半額

■都内3店舗のキャンペーン内容

【11月28日】モンスターステーキ20％引き

・200g：2178円→1742円

・300g：2838円→2270円

・450g：3828円→3062円

※18時～20時の入店限定

【11月29日】リブロースステーキ50％引き

・200g：3168円→1584円

・300g：4378円→2189円

・450g：6028円→3014円

※18時から販売開始。売り切れ次第終了

【11月30日】全コンボメニュー20％引き

・モンスターコンボ（350g）：2970円→2376円

・ハラミコンボ（350g）：2970円→2376円

・サーロインコンボ（350g）：3080円→2464円

・リブロースコンボ（400g）：4290円→3432円

・チキンコンボ（400g）：2343円→1874円

※18時～20時の入店限定。対象メニューの一例

対象店舗は五反田本店、恵比寿店、上野店の3店舗です。

フードコートでは200gステーキが1089円に！

フードコート3店舗では、11月27日～29日に日替わりのステーキ割引を実施。各店舗、1日60食限定で提供します。

特に11月29日は「モンスターステーキ ダブル200g」が半額の1089円に。ライスセットも半額の対象です。

■フードコート3店舗のキャンペーン内容

【11月27日】厳選ハラミステーキ ダブル200g

通常2398円→1679円（30％引き）

【11月28日】Wステーキ（モンスターステーキ×ハラミステーキ）200g

通常2178円→1525円（30％引き）

【11月29日】モンスターステーキ ダブル200g

通常2178円→1089円（50％引き）

いずれもステーキ単品の価格です。ライスセットについても、11月27日・28日は30％引き、29日は半額となります。

対象はイオンモール川口店、ミッテン府中店、テラスモール松戸店の3店舗。各店舗1日60食限定で、テラスモール松戸店のみ10時から30食、17時から30食に分けて販売します。いずれも売り切れ次第終了です。

※記事中の価格は税込み