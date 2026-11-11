肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1186回
ファミマの“二等辺三角形”のチーズケーキ、やたらかわいい
2026年11月11日 12時40分更新
ファミリーマートは11月10日、「サクッと三角チーズケーキ」3種を発売しました。
名前のとおり三角形のチーズケーキ。実物を見ると、この三角形がやたらかわいかった。
きれいな二等辺三角形！ 並べると楽しい
「サクッと三角チーズケーキ」は、チーズケーキをクッキー生地でサンドした、片手で食べられる新しいスイーツ。プレーン、抹茶、チョコの3種類が登場しました。価格は278円～298円。
サンプルをいただいたのですが、実物がこちら。
ひとつひとつが三角形です。しかも、ただの三角形ではなく、そう、二等辺三角形！ しかもきれいな！
算数の時間に、こんな形の定規があったような気がします。サイズ感もちょうどそれくらい。
そして、2つ並べると四角形になります。なんだか楽しい！
3種類を食べてみた！ 片手でサクッと食べやすい
まずは「プレーン」。
チーズケーキ部分は、まったり、ねっとり。ややかためのレアチーズケーキといった質感です。
甘さの中にほんのり塩気も感じられて、後を引くおいしさ。クッキー生地のサクッとした食感も小気味よく、とても食べやすいです。
ちなみに、クッキー生地の内側にはコーティングが施されていて、チーズケーキの水分が移りにくいよう工夫されているそうです。
次は「抹茶」。こちらは色味がとてもきれい！ うぐいす色とクリーム色が重なっていて、まるでひな祭りの飾りみたい。
食べてみると、抹茶のほどよいほろ苦さがチーズのコクとよく合っています。間には抹茶ソースも入っていて、抹茶らしい風味を楽しめます。
そして「チョコ」。チョコも色の折り重なりがきれいです。
チーズとチョコの組み合わせですが、チョコはミルク系のやさしい味わいで、そこまでダークではありません。チーズのコクとチョコの甘みがバランスよくまとまっています。
なにより、この形がいい！
3種類とも、クッキーのサクッとした食感が心地よく、味わいもシンプルでわかりやすいおいしさ。重すぎず、片手で気軽に食べられるのがいいですね。
そして、なによりこの二等辺三角形の見た目！ なぜだか心がときめきます。並べると幾何学模様っぽいのがいいのでしょうか。個人的な嗜好かもしれないですが、なんだかドキドキする。わたしこういう図形っぽいの好きなんだよね～。
形から目を惹く。
ファミマ、なかなか個性的なチーズケーキを出してきたなあと思います！
※価格は税込み表記です。
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