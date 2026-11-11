このページの本文へ

肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1186回

ファミマの“二等辺三角形”のチーズケーキ、やたらかわいい

2026年11月11日 12時40分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

三角形の秘密はね♪

　ファミリーマートは11月10日、「サクッと三角チーズケーキ」3種を発売しました。

　名前のとおり三角形のチーズケーキ。実物を見ると、この三角形がやたらかわいかった。

きれいな二等辺三角形！ 並べると楽しい

クッキーでサンドしたチーズケーキ

　「サクッと三角チーズケーキ」は、チーズケーキをクッキー生地でサンドした、片手で食べられる新しいスイーツ。プレーン、抹茶、チョコの3種類が登場しました。価格は278円～298円。

3品を食べてみました！

　サンプルをいただいたのですが、実物がこちら。

たしかに三角形

　ひとつひとつが三角形です。しかも、ただの三角形ではなく、そう、二等辺三角形！ しかもきれいな！

　算数の時間に、こんな形の定規があったような気がします。サイズ感もちょうどそれくらい。

2つあれば四角に。楽かわいい

　そして、2つ並べると四角形になります。なんだか楽しい！

3種類を食べてみた！ 片手でサクッと食べやすい

　まずは「プレーン」。

サクッと三角チーズケーキ（プレーン）278円／カロリーは265kcal

　チーズケーキ部分は、まったり、ねっとり。ややかためのレアチーズケーキといった質感です。

　甘さの中にほんのり塩気も感じられて、後を引くおいしさ。クッキー生地のサクッとした食感も小気味よく、とても食べやすいです。

　ちなみに、クッキー生地の内側にはコーティングが施されていて、チーズケーキの水分が移りにくいよう工夫されているそうです。

サクッと三角チーズケーキ（抹茶）298円／261kcal

　次は「抹茶」。こちらは色味がとてもきれい！ うぐいす色とクリーム色が重なっていて、まるでひな祭りの飾りみたい。

　食べてみると、抹茶のほどよいほろ苦さがチーズのコクとよく合っています。間には抹茶ソースも入っていて、抹茶らしい風味を楽しめます。

サクッと三角チーズケーキ（チョコ）298円／267kcal

　そして「チョコ」。チョコも色の折り重なりがきれいです。

　チーズとチョコの組み合わせですが、チョコはミルク系のやさしい味わいで、そこまでダークではありません。チーズのコクとチョコの甘みがバランスよくまとまっています。

なにより、この形がいい！

　3種類とも、クッキーのサクッとした食感が心地よく、味わいもシンプルでわかりやすいおいしさ。重すぎず、片手で気軽に食べられるのがいいですね。

幾何学模様っぽい？

　そして、なによりこの二等辺三角形の見た目！ なぜだか心がときめきます。並べると幾何学模様っぽいのがいいのでしょうか。個人的な嗜好かもしれないですが、なんだかドキドキする。わたしこういう図形っぽいの好きなんだよね～。

　形から目を惹く。

　ファミマ、なかなか個性的なチーズケーキを出してきたなあと思います！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください