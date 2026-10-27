ステーキ食べ放題で「国産牛100g」もらえる！ ステーキのどん、29日限定

ステーキ専門店「ステーキのどん」は10月29日、「肉の日」限定企画を実施します。対象店舗で「どん食べ放題」を注文すると、「国産牛の激アツステーキ」100gを1皿プレゼントします。

対象は小山犬塚店（栃木県）、富里インター店・古市場店（千葉県）、浦和三室店・的場店（埼玉県）の5店舗です。

対象となる5店舗では、食べ放題の対象メニューに加え、国産交雑牛の肩ロースを使った特別なステーキを楽しめます。

どん食べ放題の注文で「国産牛の激アツステーキ100g」を1皿プレゼント！

「どん食べ放題」は牛・豚・鶏のステーキやハンバーグ、サイドメニュー、デザートなどをそろえた食べ放題メニューです。

10月29日に「どん食べ放題」を注文すると、「国産牛の激アツステーキ 100g」を1皿目にプレゼントします。

「国産牛の激アツステーキ」は、程よい柔らかさとジューシーな食感という国産交雑牛の肩ロースを使用しています。

黒毛和牛の旨味や甘みと、乳用種のさっぱりとした赤身の味わいを兼ね備えた肉で、赤身と脂身のバランスが特徴としています。今回は肩ロースの中でも、希少部位とされる「ザブトン」に近い部位を用意します。

■どん食べ放題詳細

価格：1人4378円、65歳以上3828円、小学生1320円、小学生未満無料

制限時間：100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）

※ドリンクバー・スープバー付

実施曜日・時間：

・平日17時～21時：浦和三室店・的場店（埼玉県）

・毎日11時～21時：小山犬塚店（栃木県）、富里インター店・古市場店（千葉県）

※21時以降もおかわりは引き続き注文可能

提供メニュー：

全店共通メニュー

●メイン料理

激アツステーキ、牛ジューシーステーキ、ミスジ切落とし、豚ハラミのカットステーキ、ハンバーグ、チーズインハンバーグ、カットチキンステーキ、カットタンドリーチキン

●ソース

ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、デミグラスソース、どん辛ソース、ニンニク塩だれ、ニンニク味噌ダレ

●トッピング

大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ など

●サイドメニュー

自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ など

●お子様限定メニュー （小学生6年生までの子ども限定）

お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス

●その他

ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバー

●デザート

プチアイス など

肉の日はステーキを思い切り楽しもう！

牛・豚・鶏のステーキにハンバーグまで楽しめる「どん食べ放題」に、国産牛のステーキ100gが付いてくる今回の企画。肉をたっぷり食べたい人には見逃せない内容です。

対象店舗を利用できる人は、10月29日の「肉の日」に足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開催日：2026年10月29日

※価格は税込み表記です。