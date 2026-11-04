吉野家「牛肉豆腐丼」を実食！ 肉は少ないけど、これはこれでいい

吉野家に、ちょっと変わった丼が登場しました。その名も「牛肉豆腐丼」。

10月29日から販売されている新メニューで、なんと豆腐が主役。豆腐がたっぷりということは、肉が少なくて物足りないのでは？ そんな疑問もありつつ、実際に食べてきました。

豆腐が主役!? 吉野家の「牛肉豆腐丼」を食べてみた

「牛肉豆腐丼」は、吉野家の牛肉とたっぷりの豆腐を組み合わせ、特製だれで味わう新メニューです。

●「牛肉豆腐丼」並盛649円、大盛836円（店内価格）。テイクアウトは並盛637円、大盛820円

こちらが「牛肉豆腐丼」（並）の実物です。

丼の上には厚さ1cmほどの長方形に切られた豆腐がびっしり。牛肉も真ん中にちょこっとのっています。その上に青ねぎがたっぷり！

食べてみると、豆腐がアツアツとろとろ！ いいですね！

特製だれには吉野家オリジナルの醤油だれを使用しているそうですが、実際に食べると、すき焼きを思わせる甘辛い味わい。吉野家の「牛すき鍋膳」に近い味だなと思いました。

やさしい味わいで、それでいて、ご飯がちゃんと進むんです。

青ねぎがたっぷり散らされているのがまたいいアクセント。シャキシャキした食感で食べ進めやすくなります。

食べる前に気になっていたのは、お肉の量。あきらかに、牛丼より肉が少ないので。ただ、豆腐がびっしりたっぷり入っているので、食べ進めると意外とお腹にたまります。肉が少ないから満足できない、というわけではないんですね。

むしろ、「牛肉豆腐丼」のよさは、牛丼ほど肉々しくないところにあるのかもしれません。例えば、お酒をほぼ毎日飲んでいるナベコ的には二日酔いのタイミングなど（笑）、ちょっと体調が万全ではない時に食べたいと思いました。

ちなみに、すき焼き風の甘辛い味わいなので、玉子も当然合います。吉野家では単品の「玉子」が118円なので、ナベコは途中で追加。さらに、紅ショウガをたっぷりのせてみたところ、めっちゃご飯が進みました。

ありそうでない「豆腐」でかっこむ丼

牛丼のテンションじゃない時にいい！

牛丼チェーンで豆腐が主役の丼というのは、ありそうであまりないですよね。あたたかいものを食べたい、でも牛丼ほど重くないものがいい。そんな時に案外ハマるかもしれません。

持ち帰りもできますが、ナベコ的にはぜひ店内で。アツアツでとろとろの豆腐のおいしさでご飯をかっこめるのは、実際、幸せでした。



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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪