デニーズは11月30日まで、サーロインステーキを30％オフの特別価格で提供しています（一部店舗をのぞく）。



「サーロインステーキ［約160g］～選べるソース」が2000円以下に。オトクにサーロインを頬張りたい人は要チェックです。

※以下、再掲載となります。

ファミリーレストラン「デニーズ」は11月27日～30日の4日間、サーロインステーキを特別価格で提供します（一部店舗をのぞく）。

ステーキ2849円→1994円に。え、安くない!?

サーロインステーキが30％オフ！ 855円もお得に

11月29日の「いい肉の日」を記念したフェア。対象は「サーロインステーキ［約160g］～選べるソース」で、29％＋1％で合計30％オフとなります。

▲サーロインステーキ［約160g］～選べるソース

価格：通常2849円→1994円

期間：11月27日～30日

オーストラリア産の牛肉を使用したシンプルな仕立てのステーキ。ソースは「おろしソース」「ガーリックソース」「デミグラスソース」「和風ソース」から好みで選べます。期間中は、通常2849円から855円引きに。

また、ステーキと一緒に注文できる「ライス・ドリンクバーセット」「ライス・サラダセット」も用意。いずれも495円です。

なお、新宿西口店、赤坂駅前店は対象外です。また、浅草雷門店、池袋駅前店、渋谷公園通り店、南平台店では2017円で販売します。

4日間限定、これは食べたい

サーロインステーキが855円も安くなるとは。4日間限定なので、オトクにサーロインを頬張りたい人はチェックして！



・開始日：2026年11月27日

・終了日：2026年11月30日





※記事中の価格は税込み

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