マクドナルドは、一時販売を休止していた「ザクザクジューシーマック」シリーズなどの新レギュラーチキン商品を、11月30日10時30分から全国の店舗で販売再開します。
これらの商品は、10月21日に「チキンフィレオ」と入れ替わるかたちで新レギュラーメニューとして登場。ザクザクした衣とジューシーな鶏もも肉の一枚肉を使用したチキンバーガーです。
想定を上回る売れ行きから、11月13日より販売を一時休止していました。マクドナルドによると、今回、安定して商品を提供できる準備が整ったことから、今回、約半月ぶりに販売が再開されます。
■販売再開する商品
【バーガー】
ザクザクジューシーマック：単品460円～、セット740円～
スパイシーザクザクジューシーマック：単品470円～、セット750円～
てりやきチキンジューシーマック：単品470円～、セット750円～
【夜マック限定】※17時～
倍ザクザクジューシーマック：単品600円～、セット880円～
倍スパイシーザクザクジューシーマック：単品610円～、セット890円～
倍てりやきチキンジューシーマック：単品610円～、セット890円～
【サイドメニュー】
ザクザクジューシーももチキン：単品270円～
「ザクザクジューシーマック」はどんな味？ こちらの記事で紹介しています→（関連記事）マックの新チキンバーガー！ ケンタと同じ「もも肉」なのに全然違った
どんぶりちゃんねるの生配信「アスキーグルメNEWS」でも、マックとケンタの新チキンバーガーを比較しました。
■クーポン配信も予定
また、販売再開にあわせて、11月30日～12月6日の7日間限定で、対象商品のバリューセットが通常価格から100円引きになるクーポンをマクドナルド公式アプリで配信します。
公式の告知画像では「LセットがMセットと同価格」「100円おトク」と案内されています
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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