マクドナルドは、一時販売を休止していた「ザクザクジューシーマック」シリーズなどの新レギュラーチキン商品を、11月30日10時30分から全国の店舗で販売再開します。



これらの商品は、10月21日に「チキンフィレオ」と入れ替わるかたちで新レギュラーメニューとして登場。ザクザクした衣とジューシーな鶏もも肉の一枚肉を使用したチキンバーガーです。



想定を上回る売れ行きから、11月13日より販売を一時休止していました。マクドナルドによると、今回、安定して商品を提供できる準備が整ったことから、今回、約半月ぶりに販売が再開されます。

■販売再開する商品



【バーガー】

ザクザクジューシーマック：単品460円～、セット740円～

スパイシーザクザクジューシーマック：単品470円～、セット750円～

てりやきチキンジューシーマック：単品470円～、セット750円～



【夜マック限定】※17時～

倍ザクザクジューシーマック：単品600円～、セット880円～

倍スパイシーザクザクジューシーマック：単品610円～、セット890円～

倍てりやきチキンジューシーマック：単品610円～、セット890円～



【サイドメニュー】

ザクザクジューシーももチキン：単品270円～

「ザクザクジューシーマック」はどんな味？ こちらの記事で紹介しています→（関連記事）マックの新チキンバーガー！ ケンタと同じ「もも肉」なのに全然違った

どんぶりちゃんねるの生配信「アスキーグルメNEWS」でも、マックとケンタの新チキンバーガーを比較しました。



■クーポン配信も予定

また、販売再開にあわせて、11月30日～12月6日の7日間限定で、対象商品のバリューセットが通常価格から100円引きになるクーポンをマクドナルド公式アプリで配信します。

公式の告知画像では「LセットがMセットと同価格」「100円おトク」と案内されています

※記事中の価格は税込み

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲すき家の新作食べてみた♪