関西を中心に展開する「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、11月18日～24日の7日間限定で「ちく玉大海老天丼」などを200円引きで販売します。

「ちく玉大海老天丼」200円引き！1週間限定

10月に登場した「ちく玉大海老天丼」が、通常890円のところ690円になります。

「ちく玉大海老天丼」は、大海老、白身魚、ちくわ、たまご天、野菜2個を盛り付けた具だくさんの天丼です。

また、今回のキャンペーンでは、天丼のほか「ちく玉大海老天ぷら定食」や天ぷら盛合せ、持ち帰り弁当も200円引きの対象となります。

なお、期間中は100円引き券を利用できません。

大海老入りが690円、これはねらい目

200円引きは大きい！ 10月に登場したばかりのメニューなので、気になっていた人には試すチャンスですね。

※記事中の価格は税込み

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪