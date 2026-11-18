関西を中心に展開する「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、11月18日～24日の7日間限定で「ちく玉大海老天丼」などを200円引きで販売します。
「ちく玉大海老天丼」200円引き！1週間限定
10月に登場した「ちく玉大海老天丼」が、通常890円のところ690円になります。
「ちく玉大海老天丼」は、大海老、白身魚、ちくわ、たまご天、野菜2個を盛り付けた具だくさんの天丼です。
また、今回のキャンペーンでは、天丼のほか「ちく玉大海老天ぷら定食」や天ぷら盛合せ、持ち帰り弁当も200円引きの対象となります。
なお、期間中は100円引き券を利用できません。
大海老入りが690円、これはねらい目
200円引きは大きい！ 10月に登場したばかりのメニューなので、気になっていた人には試すチャンスですね。
※記事中の価格は税込み
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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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