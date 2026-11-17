焼肉レストラン「安楽亭」は、11月16日から「平日ランチ限定コース」（2728円）を、平日の全時間帯で提供を開始しました。12月18日までの期間限定です。
焼肉食べ放題2728円！ 平日なら夜もOK
「1129いい肉月間」の取り組みのひとつ。
「平日ランチ限定コース」は、通常はランチタイム限定で提供しているコースですが、期間限定でディナータイムにも利用できるようになりました。名前も今だけ「平日全時間帯OK」に変更。
●平日全時間帯OKコース（60分制・2728円）
同コースではファミリーカルビや厚切り豚カルビ、旨ハラミ（豚）など、9種類の焼肉メニューが対象。さらに、ごはん、わかめスープ、ポテトフライ、自家製鶏の唐揚げ、キムチ、杏仁豆腐などのサイドメニューも食べ放題の対象です。
■食べ放題「平日全時間帯OK」コース
実施期間：11月16日～12月18日の平日
価格：2728円
制限時間：60分（ラストオーダーは15分前）
対象店舗：安楽亭各店（一部店舗を除く）
※足立青井店、みのり台店、大井松田店はサラダバー付き2948円で提供。
※コスモス店、ぼたん店は対象外。
※根岸店では「旨ハラミ（豚）」に代わり「こく旨タン（豚）」を提供。
※学生割引は対象外。
ディナーに2728円のタベホはお手頃
これまでは平日のお昼に行けなかった人も、夜に利用できるチャンス。
ディナーで2728円の肉食べ放題はお手頃と感じます。しかも、夜なら家族連れでも利用しやすいですよね。
12月18日までの期間限定。今のうちに！
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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