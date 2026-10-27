【本日発売】チョコびっしり！ ファミマの「本気のチョコ生コッペパン」が黒々しい！

ファミリーマートは10月20日より、「本気のチョコがけパン」シリーズの商品を発売しています。ファミマが本気で作ったという、チョコがけパンのシリーズです。
ファミマの本気
新作は「チョコ生コッペパン」
10月27日からは、新たに「本気のチョコ生コッペパン（たっぷりチョコホイップ）」が販売開始。
▲「本気のチョコ生コッペパン（たっぷりチョコホイップ）」（220円）
生クリームを使用した口どけのよい生コッペパンに、チョコホイップをたっぷりサンドし、さらに上からチョコをコーティングした商品です。
シリーズには、3種類のカカオ豆を原料とするカカオマスを使った、ファミリーマートオリジナルのチョココーティングを採用しています。
こちらが実物。見た目からしてチョココーティングがびっしり。黒々としたチョコの光沢が美しく、テンションが上がります。
中には、優しい味わいのチョコホイップがたっぷり。外側のチョコのパキッとした食感と、ホイップのふんわりした舌ざわりにメリハリがあり、パクパク食べられます。甘さもくどく残らない印象ですよ。
チョコデニッシュメロンパンなど発売中
チョコ生コッペパンは、すでに発売中の「本気のチョコクリームパン」「本気のチョコデニッシュメロンパン」「本気のチョコクイニーアマン」に加わった新商品です。
チョコが高騰する中、「チョコのおいしさを気軽に楽しんでほしい」という思いから登場したシリーズ。確かに200円台なので、手に取りやすいです。
チョコ生コッペパンも、しっかりチョコチョコしていました！
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※沖縄県では11月3日発売
※沖縄県では仕様と価格が異なる
※価格は税込み表記です。
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