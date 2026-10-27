【本日発売】チョコびっしり！ ファミマの「本気のチョコ生コッペパン」が黒々しい！

ファミリーマートは10月20日より、「本気のチョコがけパン」シリーズの商品を発売しています。ファミマが本気で作ったという、チョコがけパンのシリーズです。

ファミマの本気

新作は「チョコ生コッペパン」

10月27日からは、新たに「本気のチョコ生コッペパン（たっぷりチョコホイップ）」が販売開始。

▲「本気のチョコ生コッペパン（たっぷりチョコホイップ）」（220円）



生クリームを使用した口どけのよい生コッペパンに、チョコホイップをたっぷりサンドし、さらに上からチョコをコーティングした商品です。

シリーズには、3種類のカカオ豆を原料とするカカオマスを使った、ファミリーマートオリジナルのチョココーティングを採用しています。

こちらが実物。見た目からしてチョココーティングがびっしり。黒々としたチョコの光沢が美しく、テンションが上がります。

中には、優しい味わいのチョコホイップがたっぷり。外側のチョコのパキッとした食感と、ホイップのふんわりした舌ざわりにメリハリがあり、パクパク食べられます。甘さもくどく残らない印象ですよ。

チョコデニッシュメロンパンなど発売中

チョコ生コッペパンは、すでに発売中の「本気のチョコクリームパン」「本気のチョコデニッシュメロンパン」「本気のチョコクイニーアマン」に加わった新商品です。

チョコが高騰する中、「チョコのおいしさを気軽に楽しんでほしい」という思いから登場したシリーズ。確かに200円台なので、手に取りやすいです。



チョコ生コッペパンも、しっかりチョコチョコしていました！



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※沖縄県では11月3日発売

※沖縄県では仕様と価格が異なる

※価格は税込み表記です。