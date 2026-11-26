牛めしの「松屋」は、11月27日～29日の3日間限定で「MMBF（Matsuya MEAT BLACK FRIDAY）」を開催します。
松屋のブラックフライデー。期間中は、焼肉W定食の290円引きと、どっさりメニューの復活という2つの企画を用意します。
①焼肉W定食が290円引き！ 950円から
「牛焼肉定食」「カルビ焼肉定食」「豚ロース焼肉定食」「生姜焼き定食」のWサイズを、通常価格から290円引きで販売します。
対象商品と価格は以下のとおりです。
・牛焼肉W定食：1380円→1090円
・カルビ焼肉W定食：1380円→1090円
・豚ロース焼肉W定食：1240円→950円
・生姜焼きW定食：1340円→1050円
②「どっさり牛皿定食」が3日間限定で登場
さらに、期間限定メニューとして「どっさり牛皿定食」（1090円）が登場します。
こちらは10月29日の「肉の日」にも1日限定で販売されたメニュー。お肉の量は牛めし並盛のなんと3倍！ 通常の「たっぷり牛皿定食」と比べても2倍のボリュームです。
↑10月29日には1日限定で登場（関連リリース）。
持ち帰りもオーケー
今回のキャンペーンは店内飲食と持ち帰りの両方が対象。ただし、持ち帰りにはみそ汁が付きません。「松弁デリバリー」も対象外です。
また、羽田イノベーションシティ店、成田空港第3ターミナル店、高速PA店舗など、一部店舗では実施しません。
「いい肉の日」とブラックフライデーが重なって最強感
なんと今週末は、11月29日の「いい肉の日」がブラックフライデーの期間と重なるわけですね。だから、キャンペーンも豪華。これはがっつり肉を食べるっきゃない。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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