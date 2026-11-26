牛めしの「松屋」は、11月27日～29日の3日間限定で「MMBF（Matsuya MEAT BLACK FRIDAY）」を開催します。

松屋のブラックフライデー。期間中は、焼肉W定食の290円引きと、どっさりメニューの復活という2つの企画を用意します。

①焼肉W定食が290円引き！ 950円から

「牛焼肉定食」「カルビ焼肉定食」「豚ロース焼肉定食」「生姜焼き定食」のWサイズを、通常価格から290円引きで販売します。

対象商品と価格は以下のとおりです。

・牛焼肉W定食：1380円→1090円

・カルビ焼肉W定食：1380円→1090円

・豚ロース焼肉W定食：1240円→950円

・生姜焼きW定食：1340円→1050円

②「どっさり牛皿定食」が3日間限定で登場

さらに、期間限定メニューとして「どっさり牛皿定食」（1090円）が登場します。

こちらは10月29日の「肉の日」にも1日限定で販売されたメニュー。お肉の量は牛めし並盛のなんと3倍！ 通常の「たっぷり牛皿定食」と比べても2倍のボリュームです。

↑10月29日には1日限定で登場（関連リリース）。

持ち帰りもオーケー

今回のキャンペーンは店内飲食と持ち帰りの両方が対象。ただし、持ち帰りにはみそ汁が付きません。「松弁デリバリー」も対象外です。

また、羽田イノベーションシティ店、成田空港第3ターミナル店、高速PA店舗など、一部店舗では実施しません。

「いい肉の日」とブラックフライデーが重なって最強感

なんと今週末は、11月29日の「いい肉の日」がブラックフライデーの期間と重なるわけですね。だから、キャンペーンも豪華。これはがっつり肉を食べるっきゃない。

※記事中の価格は税込み

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