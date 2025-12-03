397円の炭水化物コンボ、ローソンの冷凍「ペペロン＆カレーピラフ」

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。物価高の昨今、お昼になにを食べるかは本当に迷いますよね。外食すれば、バーガーチェーンでもセット1000円近く。物価が変わったとはいえ、現金派の私にとっては1回1回の支払いが地味にショックで……。

そんな中、コンビニの冷凍食品はお手頃価格で優秀なものが多く、つい頼ってしまいます。

冷凍の炭水化物コンボ

「ペペロンチーノ＆カレーピラフ」

ローソンはプライベートブランドの冷凍商品として「ペペロンチーノ＆カレーピラフ」を12月2日より販売開始しました。価格は397円。編集部に届いたので、さっそく食べてみました。

■ローソン

「ペペロンチーノ＆カレーピラフ」（冷凍） 397円

コンビニ冷食だと、セブン-イレブンが「ミートドリア＆ペペロンチーノ」「グラタン＆ハンバーグ」など、2品組み合わせのトレイタイプを展開していますが、今回の商品もその流れに近い印象です。ただし、ローソンは“ペペロンチーノ×カレーピラフ”という、炭水化物×炭水化物の攻めた組み合わせ。

まず驚いたのはパッケージの大きさ。ペペロンチーノとカレーピラフが相盛りになっていて、表面積がとにかく大きい。

内容量は340g。トレイ入りで、フィルムをしたまま電子レンジで温めるだけ（500Wで約6分、600Wで約5分10秒）。お皿要らずなので、家でもオフィスでも手軽に食べられる点は魅力です。

温めました！ 見たまんまの“ペペロン”と“カレーピラフ”がドーン。炭水化物×炭水化物という、ちょっとギルティな組み合わせですが、こういうのは間違いないやつ。

食べてみると「うん、やっぱり間違いなかった！」。

単純な答え合わせのようですが、期待よりも印象は上。いい感じです。

主役は量が多めのペペロンチーノ。太めの麺がもちもちしていて、ガーリックがしっかりきいた、シンプルながら食欲をそそる味わい。パサつきがなく、オイルがほどよく絡んでなめらかな口当たりでした。

最近は冷凍麺のクオリティが高いので、正直チルドのものを買うより安定している気もします。ニンニク好きな私としては、遠慮なくガーリックをきかせているところに歓喜！

一方のカレーピラフはスパイスのきいた安定の味。言ってしまえば、可もなく不可もないといった味わいですが、お米に押し麦らしき粒が混ざっていて、もちプチっとした食感に優しさを感じます。

「お昼これでいい」という気持ちに

全部食べても532kcal。見た目ほど重すぎず、「ちょうどいい」もしくは「もう少しいける」くらいのボリューム。サラダを足したり、Lチキを合わせたりと、ちょい足ししやすい量でもあります。

テンションが爆上がりするタイプではないけれど、“期待よりちょい上”。これで397円なら素直にうれしいです。

「お昼これでいいな」と肩の力が抜けつつ、ちゃんと満たしてくれる一品でした。

※記事中の価格は税込み