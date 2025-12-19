まさかの激ウマ！ ケンタのチキンを“台湾グルメ”に、公式レシピ「鹹豆漿風豆乳スープ」を作ってみた

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。もうすぐクリスマス。クリスマスといえば、ケンタのチキンが食べたくなりますね。

今回は、家でチキンを大量に買いすぎて、持てあましてしまった時に活用できる「アレンジレシピ」を実践してみます。

ケンタッキーのチキンをアレンジ！

公式で紹介している「鹹豆漿（シェントウジャン）」風を実践

KFCの公式サイト内の「I♥ケンタッキー アレンジレシピ」では、様々なオリジナルチキンのアレンジレシピがのっています。かつてアスキーグルメでも、ここで紹介されている“チキンの炊き込みご飯”に挑戦してみて、とてもおいしく作れましたよ。（関連記事：生放送で「ケンタの炊き込みご飯」を作ってみよう!! おいしい？）

今回は、「オリジナルチキンの豆乳スープ～鹹豆漿風～」に挑戦。台湾の朝ごはんの定番「鹹豆漿（シェントウジャン）」風のアレンジを、ケンタのチキンでできるというのです。

レシピの、材料・作り方は以下。

■オリジナルチキンの豆乳スープ～鹹豆漿風～

材料（1人前）

・オリジナルチキン 1ピース

・ザーサイ 大さじ1

・豆乳（無調整） 200㏄

・酢 大さじ1／2

・醤油 小さじ2

・パクチー、ラー油 各種適量

作り方

1. ザーサイはみじん切りにする。オリジナルチキンは骨を外して身をほぐし、トースターで5分焼く。器にザーサイと、酢大さじ1／2・醤油小さじ2 を入れる。

2. 小鍋に豆乳を入れて中火にかけ、沸騰する直前まで温めたら器に少しずつ注ぐ。

3. 豆乳が固まったらオリジナルチキンをのせ、パクチーを添える。好みでラー油をかける。

ザーサイを刻んで、酢と醤油を加え、アツアツの豆乳を注ぐ。すると、酢の“酸”によって豆乳がおぼろ豆腐のような状態に固まるんですね。そこに、チキンをのせて、パクチーを添えてできあがりです。

オリジナルチキンの豆乳スープ～鹹豆漿風～の味は？

食べてみると、豆乳にお酢がきいた、やさしくまろやかな味わい。ほんのり酸味があることでどこか健康的な印象も受けます。

そこに、KFCのチキンの皮の香ばしさとスパイス感、じゅわっと広がる肉汁が加わることで、スープ全体の表情が豊かに。

意外にも、思った以上にKFCのチキンが台湾風の豆乳スープに自然となじみ、もともとこのための具材だったかのような一体感があります！

豆乳のコクがチキンの油分を包み込んでくれるからでしょう、スパイスの主張も角が取れてまろやかになる気がします。

しっかり食べた感はあるのに、あとを引かない。このスープを作るために、チキンをもう1ピース追加してもいいかも？

YouTube「アスキーグルメNEWS」生放送（2025年12月19日号）では、このレシピの実食など盛り沢山なので、こちらもチェックしてください！

※記事中の価格は税込み