本日スタート！

ガスト＆バーミヤンで33％OFF祭り！「チーズINハンバーグ」「山盛りポテト」も爆安タイム

2025年12月11日 10時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

わあああ～うれしい！！

　すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」では、本日12月11日より「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンを期間限定で開催します。

ガスト・バーミヤンで33％OFFクーポン
人気メニューが超お得に楽しめる　12月11日～25日

　ガスト、バーミヤンの「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンでは、すかいらーくアプリやXなどを通して、12月11日～25日の期間に使える33％オフクーポンを配布。

　ガストでは、看板メニュー「チーズINハンバーグ」など、人気の12品がクーポン割引の対象。さらに、キッズ＆アルコールメニュー9品が対象の半額クーポンも同時期配布されます。

　バーミヤンでは、期間限定の「やわらか鮑の麻辣湯」や定番人気の「油淋鶏」「レタスチャーハン」など全10品がクーポン割引の対象です。

【年末ご愛顧感謝祭クーポン】

対象期間：2025年12月11日（木）～12月25日（木）
対象店舗：ガスト／バーミヤン 全店
※22:00以降は深夜料金＋10％
配布媒体：すかいらーくアプリ／ガスト公式X／バーミヤン公式X／すかいらーく公式Instagram
※キッズ＆アルコール半額クーポンは「2025年11月20日」よりすでに配布中

ガスト：12品33％OFFに！

▲チーズINハンバーグ（231～264円お得に）
　通常700～800円 → クーポン469～536円

▲うな重（492円お得に）
　通常1490円 → クーポン998円

▲チキテキスパイス焼き（261～327円お得に）
　通常790～990円 → クーポン529～663円

▲鉄板ハンバーグミックスグリル（278～311円お得に）
　通常840～940円 → クーポン562～629円

▲ペペロンチーノ（205～261円お得に）
　通常620～790円 → クーポン415～529円

▲山盛りポテトフライ（132～149円お得に）
　通常400～450円 → クーポン268～301円

ガスト：キッズメニュー・アルコール半額クーポンも

▲キッズうどんプレート
　通常590円 → クーポン295円

▲キッズミニチーズINハンバーグプレート
　通常700～800円 → クーポン350～400円

▲低アレルゲンハンバーグカレープレート
　通常700～800円 → クーポン350～400円

▲レモンサワー・角ハイボール
　通常340～440円 → クーポン170～220円

バーミヤン：10品が33％OFFに！

▲油淋鶏（254円お得に）
　通常769円 → クーポン515円

▲やわらか鮑の麻辣湯（472円お得に）
　通常1429円 → クーポン957円

▲レタスチャーハン（254円お得に）
　通常769円 → クーポン515円

▲エビチリ熱々おこげ（363円お得に）
　通常1099円 → クーポン736円

▲武蔵野麻婆（218円お得に）
　通常659円 → クーポン441円

アルコール（33％OFF）

▲キリン一番搾り生ビール（182円お得に）
　通常549円 → クーポン367円

※商品の価格は店舗で異なります
※記事中の価格は税込み

