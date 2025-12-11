ガスト＆バーミヤンで33％OFF祭り！「チーズINハンバーグ」「山盛りポテト」も爆安タイム

すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」では、本日12月11日より「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンを期間限定で開催します。
ガスト・バーミヤンで33％OFFクーポン
人気メニューが超お得に楽しめる 12月11日～25日
ガスト、バーミヤンの「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンでは、すかいらーくアプリやXなどを通して、12月11日～25日の期間に使える33％オフクーポンを配布。
ガストでは、看板メニュー「チーズINハンバーグ」など、人気の12品がクーポン割引の対象。さらに、キッズ＆アルコールメニュー9品が対象の半額クーポンも同時期配布されます。
バーミヤンでは、期間限定の「やわらか鮑の麻辣湯」や定番人気の「油淋鶏」「レタスチャーハン」など全10品がクーポン割引の対象です。
🟠🔴＼今日から！／🔴🟠— ガスト【公式】 (@gusto_official) December 11, 2025
✨年末ご愛顧感謝祭✨
33％OFF 特別クーポンを
感謝を込めてお届けします‼🎉
ガストで人気の
ミックスグリルやペペロンチーノ🍝
スイーツ・生ビール・お子さまメニューなど
全12品がクーポンでぜーんぶ【33％OFF】🔥
ぜひご利用ください！！ pic.twitter.com/FrATKFut4i
【年末ご愛顧感謝祭クーポン】
対象期間：2025年12月11日（木）～12月25日（木）
対象店舗：ガスト／バーミヤン 全店
※22:00以降は深夜料金＋10％
配布媒体：すかいらーくアプリ／ガスト公式X／バーミヤン公式X／すかいらーく公式Instagram
※キッズ＆アルコール半額クーポンは「2025年11月20日」よりすでに配布中
ガスト：12品33％OFFに！
▲チーズINハンバーグ（231～264円お得に）
通常700～800円 → クーポン469～536円
▲うな重（492円お得に）
通常1490円 → クーポン998円
▲チキテキスパイス焼き（261～327円お得に）
通常790～990円 → クーポン529～663円
▲鉄板ハンバーグミックスグリル（278～311円お得に）
通常840～940円 → クーポン562～629円
▲ペペロンチーノ（205～261円お得に）
通常620～790円 → クーポン415～529円
▲山盛りポテトフライ（132～149円お得に）
通常400～450円 → クーポン268～301円
ガスト：キッズメニュー・アルコール半額クーポンも
▲キッズうどんプレート
通常590円 → クーポン295円
▲キッズミニチーズINハンバーグプレート
通常700～800円 → クーポン350～400円
▲低アレルゲンハンバーグカレープレート
通常700～800円 → クーポン350～400円
▲レモンサワー・角ハイボール
通常340～440円 → クーポン170～220円
バーミヤン：10品が33％OFFに！
▲油淋鶏（254円お得に）
通常769円 → クーポン515円
▲やわらか鮑の麻辣湯（472円お得に）
通常1429円 → クーポン957円
▲レタスチャーハン（254円お得に）
通常769円 → クーポン515円
▲エビチリ熱々おこげ（363円お得に）
通常1099円 → クーポン736円
▲武蔵野麻婆（218円お得に）
通常659円 → クーポン441円
アルコール（33％OFF）
▲キリン一番搾り生ビール（182円お得に）
通常549円 → クーポン367円
※商品の価格は店舗で異なります
※記事中の価格は税込み