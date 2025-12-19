ローソンでしか買えない限定「カバラン缶」が登場！ トロピカルな余韻にうっとり

ごきげんよう、アスキーの酒好き、ナベコです。ローソンで新しい「カバラン缶」が登場していますよ。

ローソンは「カバラン ピートウイスキーハイボール 320ml」（アルコール分7％）を12月16日から数量限定で発売中。価格は528円です。

台湾にあるアジア最大級の蒸留所「カバラン」の蒸留所と直営店舗でしか買えないウイスキー原酒を使用したハイボールです。

2024年の「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」でベスト・オブ・ザ・ベストに輝いた「ディスティラリー リザーブ ピーテッドモルト」を原酒に使用していて、原酒と炭酸のみを使用してハイボールに。スモーキーな香りとトロピカルな余韻を楽しめる一杯に仕上げたとしています。

カバランというとウイスキー好きにはファンが多い人気のウイスキー蒸留所です。ローソンでは2023年11月を皮切りに、過去に2回このカバランのハイボールを発売していますが、今回のハイボールは日本限定、なおかつローソン限定での販売ということでとてもレア！

実際に飲んでみると、スモーキーな香りに重なるように、パイナップルなどの果実を思わせる甘い香りが広がります。シュワッとした発泡感とともに、しっかりとしたウイスキーの飲み心地があり、後味にはやはりフルーティーな甘みが残ります。煙っぽさと甘みのバランスがなんとも絶妙で、どんどん飲んでなんども味を確かめたくなります。

ビターさの中にある甘みにきゅんと胸がくすぐられる、とてもおいしいハイボールでした。アルコール分7％で、強すぎず軽すぎず、食卓でグラスを傾けながらゆっくり楽しむのにちょうどいい一杯。カバランの味わいがハイボールで楽しめるのがいいですね。



数量限定なので、気になる人はローソンで探してみてください！

※記事中の価格は税込み