12月11日スタート

めちゃくちゃリッチ！「舞茸×マッシュルーム」 とろ～りチーズバーガーが冬季限定で登場

2025年12月08日 12時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ウェンディーズ・ファーストキッチン全店は、12月11日から2月中旬まで、ウェンディーズの冬の定番商品「マッシュルームメルトバーガー」を含む8種類の冬季限定バーガーを販売します。

　「マッシュルームメルト」ソースは、シャンピニオンソースとスライスしたマッシュルームをたっぷり使った特製チーズソースで、店舗ごとに仕込まれ、マッシュルームの旨みとチーズのコク深さが特徴といいます。

　今年の「マッシュルームメルトバーガー」は、「まいたけ」の香りと食感をプラスしてパワーアップした“リッチ”なバーガーもラインアップに加わります。

とろーりチーズソースに今年は「まいたけ」をプラス！

▲“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーター　単品1050円

　ビーフ100％パティに、香ばしいカリカリのベーコン、マッシュルームが溶け込んだチーズソースをトッピングし、さらに風味のある「まいたけ」を加えています。

　まいたけは店舗で素揚げして食感を上げており、スライスしたチェダーチーズで濃厚さをプラスした冬限定のスペシャルバーガーです。

▲“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーターダブル　単品1850円

　こちらは、パティだけでなく、まいたけやマッシュルームメルトソースも2倍にすることで、メルティーさとボリューム感を演出した、見た目にもインパクトのあるバーガーです。

　ビーフ100％パティ2枚を使用し、マッシュルームが溶け込んだチーズソースと素揚げしたまいたけをトッピングしています。

▲“リッチ”マッシュルームメルトバーガー　単品880円

▲“リッチ”マッシュルームメルトバーガーダブル　単品1630円

王道「マッシュルームメルト」（まいたけ無し）もラインアップ！

▲マッシュルームメルトベーコネーター　単品950円

▲マッシュルームメルトベーコネーターダブル　単品1700円

▲マッシュルームメルトバーガー　単品780円

▲マッシュルームメルトバーガーダブル　単品1430円

きのこの旨みとチーズのコク深さが今年も！

　ウェンディーズの冬の風物詩ともいえる「マッシュルームメルト」が、今年は「まいたけ」を加えてさらにリッチになって帰ってきます。

　特に、パティやソースが2倍になった「ダブル」は、寒さで食欲が増すこの季節に、ボリュームと濃厚さを求める人にはぴったり。

※価格は税込み表記です。

