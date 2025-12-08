めちゃくちゃリッチ！「舞茸×マッシュルーム」 とろ～りチーズバーガーが冬季限定で登場

ウェンディーズ・ファーストキッチン全店は、12月11日から2月中旬まで、ウェンディーズの冬の定番商品「マッシュルームメルトバーガー」を含む8種類の冬季限定バーガーを販売します。

「マッシュルームメルト」ソースは、シャンピニオンソースとスライスしたマッシュルームをたっぷり使った特製チーズソースで、店舗ごとに仕込まれ、マッシュルームの旨みとチーズのコク深さが特徴といいます。

今年の「マッシュルームメルトバーガー」は、「まいたけ」の香りと食感をプラスしてパワーアップした“リッチ”なバーガーもラインアップに加わります。

とろーりチーズソースに今年は「まいたけ」をプラス！

▲“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーター 単品1050円

ビーフ100％パティに、香ばしいカリカリのベーコン、マッシュルームが溶け込んだチーズソースをトッピングし、さらに風味のある「まいたけ」を加えています。

まいたけは店舗で素揚げして食感を上げており、スライスしたチェダーチーズで濃厚さをプラスした冬限定のスペシャルバーガーです。

▲“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーターダブル 単品1850円

こちらは、パティだけでなく、まいたけやマッシュルームメルトソースも2倍にすることで、メルティーさとボリューム感を演出した、見た目にもインパクトのあるバーガーです。

ビーフ100％パティ2枚を使用し、マッシュルームが溶け込んだチーズソースと素揚げしたまいたけをトッピングしています。

▲“リッチ”マッシュルームメルトバーガー 単品880円

▲“リッチ”マッシュルームメルトバーガーダブル 単品1630円

王道「マッシュルームメルト」（まいたけ無し）もラインアップ！

▲マッシュルームメルトベーコネーター 単品950円

▲マッシュルームメルトベーコネーターダブル 単品1700円

▲マッシュルームメルトバーガー 単品780円

▲マッシュルームメルトバーガーダブル 単品1430円

きのこの旨みとチーズのコク深さが今年も！

ウェンディーズの冬の風物詩ともいえる「マッシュルームメルト」が、今年は「まいたけ」を加えてさらにリッチになって帰ってきます。

特に、パティやソースが2倍になった「ダブル」は、寒さで食欲が増すこの季節に、ボリュームと濃厚さを求める人にはぴったり。

※価格は税込み表記です。