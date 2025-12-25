マクドナルド「ドラクエバーガー」登場！ 新作ボリュームバーガーに“スライムマックフィズ”も

マクドナルドは、人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とコラボレーションした“ドラクエバーガー”として、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」「ホットチリ＆タルタルチキン」「チーズダブルてりやき」の3種類を、2026年1月7日より期間限定で発売します。

“ドラクエバーガー”3商品

「肉厚ビーフ」の新作と「ホットチリ＆タルタル」が初登場

マクドナルドでは、ドラゴンクエストのコラボ第1弾として、コラボグッズの抽選販売の応募受付を12月18日よりスタートしています（販売は2026年1月19日から。参考リリース）。

今回は第2弾として、ついにコラボバーガーが登場です。

ドラクエバーガー3商品はいずれも、勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズでサンドしており、ボリュームたっぷりなマクドナルドの自信作としています。「ザク切りポテト＆肉厚ビーフやみつきコンソメペッパーマヨ」「ホットチリ＆タルタルチキン」の2商品はこれまで登場したことがない新作です。

さらに、ドリンク「マックフィズ」「マックフロート」からは、スライムの鮮やかな青色をイメージした新フレーバーの商品がラインアップされます。

▲ザク切りポテト＆肉厚ビーフやみつきコンソメペッパーマヨ

単品560円～ バリューセット860円～

100％ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、スモークベーコンをトッピングし、2種類のごまと勇者の剣で切った剣筋をイメージした1本のスリットが特長の特製バンズでサンド。

肉厚ビーフとポテトパティに、香ばしい炙り醤油風ソースと、コンソメとガーリックの旨みにブラックペッパーのスパイス感がきいたマヨソースが相性抜群としています。ボリューミーな一品。

▲ホットチリ＆タルタルチキン

単品490円～ バリューセット790円～

鶏ムネ肉を使ったチキンパティを、コクのあるチェダーチーズとともに、同じく特製バンズでサンド。

ガーリックやトマトペーストの旨味とチリの辛みが旨辛なホットチリガーリックソースと、サワークリームの爽やかなコクが特長のタルタルソースの、2種類のソースがチキンのおいしさを引き立てるとしています。やみつきとうたう一品。

▲チーズダブルてりやき

単品540円～ バリューセット840円～

2枚のポークパティを甘辛いてりやき風味のソースと絡め、甘みのあるマヨソース、コクのあるチェダーチーズとともに、こちらも特製バンズでサンド。

工場から店舗まで低温管理されたシャキシャキのレタスも楽しめる、食べ応えのある一品としています。

▲マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味

単品300円～ バリューセット価格＋50円

ヨーグルトのやさしい甘さとソーダの爽やかな風味が特徴の炭酸ドリンク。混ぜるとスライムをイメージした水色が全体に広がり、見た目も楽しめるとのことです。スライムをイメージした限定カップで提供。

▲マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味

単品380円～ バリューセット価格＋70円

「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」に、コクがあり、なめらかなソフトクリームをトッピングしたデザートドリンクです。こちらも、スライムをイメージした限定カップ。

パッケージもドラクエデザイン！テンション上がる～

ドラクエバーガー3商品は、特別なオリジナルパッケージで提供されます。なお、コラボ商品の販売期間は2月上旬までを予定。

パッケージから気分が上がるドラクエバーガー。いずれもボリューム感がしっかりある、そそる内容。正月明けからマクドナルドに通っちゃいそうです！

※記事中の価格は税込み