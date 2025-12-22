「本鮪中落」「はまぐり」が100円台で！はま寿司年末年始の「旨ねた祭り」は盛りだくさん！

はま寿司は「はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」を12月23日より開催します。
はま寿司は「はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」
すしチェーン「はま寿司」の年末年始にむけたフェアです。
マグロの赤身の中でも濃厚な味わいの“中落ち”を楽しめる「本鮪（ほんまぐろ）中落ちつつみ」や、優しい甘さに煮た「はまぐり」、プチプチと弾けるような食感の「数の子」といった豪華なネタが用意されています。
▲本鮪中落ちつつみ：176円
▲はまぐり：176円
▲炙りとろ煮穴子：176円
▲数の子：231円
また、一番搾りの芳醇なごま油と塩でビンチョウマグロの旨みを引き立てるという「とろびんちょう（塩ごま油）」は110円のお手頃価格です。
▲とろびんちょう（塩ごま油）：110円
その他、至福の一貫シリーズでは、柔らかな身と濃厚な甘みが自慢の「生本ずわいがに」、日本三大和牛のひとつで、きめ細やかな肉質と、口どけが良く甘みのある脂身が特長の「近江牛握り」、カニの食べ比べを贅沢に楽しめる「かに三昧」が登場。
▲生本ずわいがに：319円
▲近江牛握り：319円
▲かに三昧：748円
ずわいがにつつみ（大粒いくらのせ）、 タラバガニのふんどし（大葉かにみそのせ）。 生本ずわいがに
さらに、サイドメニューには、炭火の香りとコリコリ食感が堪らないという「砂肝の炭火焼き」、旨みの詰まった甘エビを丸ごと唐揚げにした「甘えびの唐揚げ」が登場するほか、スイーツには「キャラメルチョコチップレアチーズケーキ」などこの時期らしい濃厚な味わいが揃います。
▲砂肝の炭火焼き：319円
▲甘えびの唐揚げ：242円
▲キャラメルチョコチップレアチーズケーキ：297円
▲プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ：429円
1年の締めくくりに
年末年始、家族や友人とはま寿司に訪れる際にぴったりな豪華な内容です。「数の子」など、この時期ならではのネタがお値打ち価格で揃うのがうれしいです。
フェアのネタはいずれも数量限定なので、気になるネタはちゅうちょをせずに食べちゃいましょう！
※記事中の価格は税込み