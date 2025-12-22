“もったいないりんご”を使用！氷結「mottainai ふじりんご」アルコール4％で爽やか

キリンビールは「氷結」ブランドより、「キリン 氷結 mottainai ふじりんご（期間限定）」を11月18日から発売中です。

長野・青森産の規格外「ふじりんご」を使用した缶チューハイ。アルコール分は4％で、350ml缶と500ml缶の2サイズを展開します。価格はオープンです。

アルコール分4％

「キリン 氷結 mottainai ふじりんご」

キリンは「キリン 氷結 mottainai」シリーズとして、2024年から「モッタイナイ果実（規格外果実）」を活用した缶チューハイを展開しています。今回は、産直通販サイト「食べチョク」を運営するビビッドガーデンと協働し、ふじりんごを使用した商品が誕生しました。

りんごは本来、色づきが悪かったり、サイズが規格外だったりすると、商品化できずに廃棄されてしまうこともあるそうです。……それは、もったいない！

「キリン 氷結 mottainai ふじりんご」は、そんな規格外りんごを使い、果汁0.3％のチューハイに仕上げています。

飲んでみました！ 「氷結」といえば、缶チューハイブランドの定番中の定番。これまでにも、りんごフレーバーはたびたび登場してきました。今回のふじりんごフレーバーも、味わいとしては従来のりんごフレーバーと大きく印象が変わるものではなく、安心感のある味わいです。



りんごの甘みと爽やかな酸味のバランスがよく、微炭酸で軽やかな飲み口。みずみずしさと爽快感があり、食事の邪魔をしないため、食中酒としてもゴクゴク飲めます。

私はビールで喉を湿らしたあとに氷結へ進むことが多いのですが（お酒好き）、そんな「すでに飲んでいる」シーンでも後味がすっきりしていて飲みやすく、親しみやすさを感じました。

1本につき1円が寄付される

さらにちょっとおもしろい取り組みとして、今回の「キリン 氷結 mottainai ふじりんご」は、売り上げ1本につき1円が、日本の果実農家支援に活用されるそうです。

普通に飲んでいるだけで、ちょっといいことをした気分になれるmottainaiチューハイ。年末、気持ちを少し晴れやかにしたい時に、ふっと手を伸ばしたくなるチューハイだなと思いました。

※記事中の価格は税込み