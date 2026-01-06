吉野家「厚切り豚角煮」復活！やわらか肉×ご飯増量無料の満足メニュー

牛丼チェーンの吉野家は「厚切り豚角煮定食」を本日1月6日から販売スタートしました。

昨年好評の「厚切り豚角煮定食」復活！

「厚切り豚角煮定食」は、昨年登場して好評だったというメニューで、今回期間限定で再販売されます。

▲厚切り豚角煮定食

店内1097円／テイクアウト1077円

大きな豚バラ肉をとろけるほど柔らかく煮込み、さっぱりとした味に仕上げた「厚切り豚角煮」が主役。「ねぎラー油」や別添えの「からし」を合わせることで味の変化も楽しめるとのことです。

ご飯、みそ汁付きで、テイクアウトに限りみそ汁は付きません。なお、吉野家では定食のご飯増量・おかわりは無料で、本商品にも適用されます。

1000円超えのリッチなメニュー

「柔らかくて食べ応えがある」

本メニューは、昨年の販売時に「柔らかくて食べ応えがある」「味変を楽しめる」といった好意的な声が寄せられていたそうですよ。



吉野家では1000円を超えるメニューは多くなく、本商品は高価格帯に位置づけられますが、他のメニューにはない厚切りならではのリッチな食べ応えが特徴。復活を待ち望んでいた人も少なくなさそうです！



また、ご飯増量無料・おかわり無料なのもうれしいところ。厚切りのやわらか角煮で思う存分ご飯をかっこめますよ。

数量限定で、なくなり次第終了となるため、気になる人は早めに食べに行きましょう！

※記事中の価格は税込み