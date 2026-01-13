「え、ピザ？」つい二度見。ピザハット監修「マルゲリータ味焼そば」が明星から

明星食品は、カップめん「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」を、1月26日より全国で発売します。354円。

明星×ピザハット「ピザハット・マルゲリータ味焼そば」

明星食品と宅配ピザチェーン「ピザハット」と初コラボして実現した商品。ピザハットの一番人気メニューである「ピザハット・マルゲリータ」を焼そばで再現したとのことです。

味の決め手としているのは、麺にあわせる“ピザ風のソース”と特製“バジルソース”の2種。



ソースはトマトペーストをベースにローストオニオンを加え、バジルとオレガノで風味を付け、にんにくやチーズ等ピザ風の香りを付けたオイルを合わせたもの。バジルソースはバジルペーストにガーリックパウダーを加えています。



麺を湯戻しし、最後に粉チーズ、トマトフレーク、パセリの後のせかやくを加えて仕上げます。

ピザハットで使えるクーポンがゲットできる！

また、商品の湯切りフタには、ピザハットのサイトやアプリからピザを注文する際に​使用できる「割引クーポン」が掲載されています。

クーポンの使用期限は7月31日までで、税込み1800円以上のご注文で利用できます。

「これはピザか、それとも焼そばか」

リリースによると「これはピザか、それとも焼そばか」と問いたくなる味わいなんだとか！

あまりにも驚きの組み合わせのため「うっそ……」と半信半疑になってしまいますが、本気度はどうやら高いようです。

インパクト抜群の商品。話題づくりにも一役買ってくれそうです！

※記事中の価格は税込み