このページの本文へ

1月26日は津梅

「え、ピザ？」つい二度見。ピザハット監修「マルゲリータ味焼そば」が明星から

2026年01月13日 14時30分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

「これはピザか、焼そばか？」え、焼きそばなのに、完全にピザ味ってこともあるの？

　明星食品は、カップめん「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」を、1月26日より全国で発売します。354円。

明星×ピザハット「ピザハット・マルゲリータ味焼そば」

　明星食品と宅配ピザチェーン「ピザハット」と初コラボして実現した商品。ピザハットの一番人気メニューである「ピザハット・マルゲリータ」を焼そばで再現したとのことです。

　味の決め手としているのは、麺にあわせる“ピザ風のソース”と特製“バジルソース”の2種。

　ソースはトマトペーストをベースにローストオニオンを加え、バジルとオレガノで風味を付け、にんにくやチーズ等ピザ風の香りを付けたオイルを合わせたもの。バジルソースはバジルペーストにガーリックパウダーを加えています。

　麺を湯戻しし、最後に粉チーズ、トマトフレーク、パセリの後のせかやくを加えて仕上げます。

ピザハットで使えるクーポンがゲットできる！

　また、商品の湯切りフタには、ピザハットのサイトやアプリからピザを注文する際に​使用できる「割引クーポン」が掲載されています。

　クーポンの使用期限は7月31日までで、税込み1800円以上のご注文で利用できます。

「これはピザか、それとも焼そばか」

　リリースによると「これはピザか、それとも焼そばか」と問いたくなる味わいなんだとか！

　あまりにも驚きの組み合わせのため「うっそ……」と半信半疑になってしまいますが、本気度はどうやら高いようです。

　インパクト抜群の商品。話題づくりにも一役買ってくれそうです！

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧