半熟風たまごがとろ～り！「とろたま牛すき焼きバーガー」がやってくる！ 嬉しい「倍盛り」も

ロッテリアは1月7日から「牛すき焼きバーガーフェア」を開始し、「とろたま牛すき焼きバーガー」を含むフェア商品3品を発売します。

倍盛りも！「とろたま牛すき焼きバーガー」発売

新年の始まりにあわせて開催される「牛すき焼きバーガーフェア」は、“牛すき焼き”の贅沢な味わいをバーガーで楽しめる内容です。

フェア商品として登場するのは、すき焼きソースと合わせた牛カルビ肉と、ハンバーグパティ、とろ～り半熟風たまごを一緒にサンドした「とろたま牛すき焼きバーガー」「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」。さらに、牛カルビ肉やハンバーグパティを2倍に増量した「倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー」もラインアップします。

▲とろたま牛すき焼きバーガー 620円

牛カルビ肉としらたきを、焼津産鰹節の香りと利尻産昆布の旨みが特長の「特製すき焼きソース」と合わせ、ハンバーグパティ、半熟風たまご（加工品）、レタス、マヨネーズなどとともにバンズでサンドしています。

牛カルビ肉の濃厚な旨み、特製すき焼きソースに効かせた鰹節や昆布の風味、とろ～り半熟風たまごのまろやかさが重なり合い、本格的なすき焼きのような贅沢な味わいを楽しめるということです。

▲旨辛とろたま牛すき焼きバーガー 640円

とろたま牛すき焼きバーガーに、ピリッとした辛みがクセになる「特製旨辛ソース」をプラス。スパイシーな風味を加えることで、すき焼きソースの甘辛さが際立つ仕上がりとしています。

▲倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー 990円

とろたま牛すき焼きバーガーの、牛カルビ肉やしらたき、ハンバーグパティを2倍に増量した、ボリューム感が特長の一品。



贅沢な牛すき焼きの味わいを存分に楽しめる商品とのことですよ。

しらたき入りですき焼きの本気度が高い

フェア商品は2月中旬まで販売予定ですが、なくなり次第終了です。

すき焼きをテーマにしたバーガーは珍しくありませんが、ロッテリアの牛すき焼きバーガーは、すき焼きの定番食材である「しらたき」まで入っている点に本気度を感じます。

また、なんといってもとろ～りとした半熟風たまごがうれしいポイント。すき焼き風牛カルビ、ハンバーグパティ、たまごの組み合わせは、食欲を直撃すること間違いなしです。成人の日を含む3連休など、週末のお出かけにもぴったりなバーガーではないでしょうか！

※記事中の価格は税込み