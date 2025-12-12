ペヤングらしいペヤング。「キムチ鍋風やきそば」は想像以上に濃くて、これだよね～

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。気温が下がって冷え込む日が増えてきましたね。息が白くなるような日は、暖かい鍋を食べたいもの。キムチ鍋なんかは、辛さで身体が温まっていいですよね。

はい。キムチ鍋を手軽に味わえます。ペヤングで。

ペヤングから「キムチ鍋風やきそば」

カップやきそばの「ペヤング」でおなじみのまるか食品から、新商品「ペヤング キムチ鍋風やきそば」（254円）が12月8日からセブン-イレブン先行で販売開始されました。

キムチ鍋風のペヤングです。

キムチやきそばじゃなくて「キムチ鍋」としているのがおもしろいですよね。セブン-イレブンで見つけたのでさっそく試してみました。

かやくには「キムチ」「豚肉」「豆腐」「ねぎ」などが入っています。キムチはもちろんだけど、鍋風ですから豆腐とネギが入っています。

ところで、本商品のパッケージには「ニラ香る本格的な味わい」と書かれていますが、かやくにはニラはいないようです。なるほど、ニラはきっと風のように、香りの中にいるんだな……。

湯戻しして、ソースをまぜて仕上げ。赤みを帯びた「キムチ鍋風やきそば」が出来上がりました。

いただいてみました。

「おお、うまい！ というか……濃い！」

口にしてまず感じたのは、しっかりとした旨み。キムチ鍋らしいコクがきいています。そして、鮮烈に感じたのは、率直に言って「味が濃い」という点。キムチの旨味と辛味をしっかりときかせたソースは、かなり濃厚です。

原材料を見ると、みそのほか、魚醤やあさりエキスを使用しているとのこと。旨味の層が重なり合い、非常に奥行きのある味わいに仕上がっています。

（公式サイトには、味噌や唐辛子、コチュジャンなどを使用していると記載されています）

辛さやキムチ特有の酸味は思ったほど前に出てこず、代わりに濃厚な旨味がどっと押し寄せてくる印象。それが、単なる“キムチ味”ではないことを強く感じさせます。



確かにニラの香りもするような気もする……（あくまで気です）。

う～ん。煮詰まったキムチ鍋のような……いや、もはやキムチ鍋以上に「キムチ鍋」を感じさせられる、と言っていいかもしれません。

水がほしくなるような、パンチのあるジャンクな味わい。ただ、それこそがペヤングらしい持ち味。難しいことは考えず、濃くてジャンクな世界へ、ぐいっと連れていってくれます。

ちなみに、かやくのキムチだけではどうしても物足りず、私は家にあったキムチを追加してしまいました。

今回は2つ購入したので、2つ目は“ちょい足し”で胡麻油をひと垂らし。これが香りをぐっと引き立て、麺の口当たりもなめらかになって、満足度がさらにアップ。これはおすすめです。

味が濃くて極めてペヤングらしい！

「ペヤング キムチ鍋風やきそば」の一般販売は12月15日から。すごく奇をてらった商品というわけではありませんが、しっかりと「ペヤングらしさ」を感じられる一杯です。



ペヤング好きな人がどんなのを求めているのか「わかっている」かのような味わいで、個人的には好印象です。



キムチ鍋味ってどんな感じなんだろう？ と気になった人は、気軽に手に取ってみてはいかがでしょうか。

※記事中の価格は税込み