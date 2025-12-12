資さんで「温うどん大盛無料」1玉→1.5玉へ　一部店舗限定でキャンペーン

北九州発のうどんチェーン「資さん（すけさん）うどん」は、福岡・山口・佐賀の一部店舗限定で「温うどん大盛無料キャンペーン」を12月11日～24日の期間開催中です。

資さんうどん一部店舗で「大盛り」へ無料変更

期間中「温うどん」各種を対象に、通常1玉のところ「大盛」（1.5玉）に無料で変更して提供。

なお「あったかぶっかけうどん」や「鍋うどん」「焼うどん」などは対象外のほか、そば各種や、定食メニュー、おこさまうどんなどは対象外です。

【期間】12月11日～12月24日（店舗営業終了時間まで）

【対象商品】温うどん各種（通常1玉→大盛1.5玉に）

※対象外商品：あったかぶっかけうどん各種・冷たいうどん各種・ミニうどん・資さんしあわせセット・鍋うどん各種・焼うどん各種・おこさまうどん（セット含む）・そば各種・細めん各種・うどん定食各種（朝定食）・お持ち帰り商品

【対象店舗】福岡県・山口県・佐賀県の対象店舗

エリア外だと残念だけど

最近だと関東圏への出店も著しい「資さんうどん」ですが、今回のキャンペーンは北九州が中心です。それ以外の地域の方は残念ですが、対象の店舗が近くにある方はラッキー。



寒い日に身体の芯から温まる「うどん」を大盛りでいいただいちゃいましょう。

※記事中の価格は税込み