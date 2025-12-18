このページの本文へ

餃子の王将、高コスパの「平日ランチ」を全国で一斉スタート

2025年12月18日 12時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

　王将フードサービスは、「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」において、平日限定の新メニュー「餃子の王将ランチ」を本日12月18日から全国の店舗で開始します（一部店舗をのぞく）。提供時間は、平日の営業開始から17時までです。

　「餃子の王将ランチ」は、一部店舗で先行販売され好評だったランチメニューを全国展開するもの。シンプルな「かけ醤油ラーメン」をメインに、炒飯や天津飯などを組み合わせたA・B・Cの3種類のセットを用意します。いずれも790円で、手早くしっかり食べたいランチ需要を意識した内容としています。

ーーー
【概要】
「餃子の王将ランチ」各種：790円
※提供時間：平日 営業開始～17時

・Aセット：かけ醤油ラーメン、ランチ炒飯、鶏の唐揚2個
・Bセット：かけ醤油ラーメン、ランチ天津飯、鶏の唐揚2個
・Cセット：かけ醤油ラーメン、ホルモンの味噌炒め（ジャストサイズ）、ライス（中）
ーーー

　餃子の王将のランチといえば「店舗ごとのオリジナルメニュー」という印象が強かったですが、新登場の「餃子の王将ランチ」は全店共通。ラーメンをメインに複数を組み合わせたセットが790円と、コスパ良好なのが嬉しいですね。

※記事中の価格は税込み

