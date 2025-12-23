このページの本文へ

2026年1月5日発売

こってりでビッグ！「カップヌードル 背脂豚骨醤油」もやしカスタム推奨の一杯

2025年12月23日 11時45分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

こってり！

　日清食品は「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」を2026年1月5日より発売します。292円。

"もやしカスタム”推奨「背脂豚骨醤油 ビッグ」

　即席麺ブランド カップヌードルのビッグサイズ商品「カップヌードル ビッグ」シリーズから、"ガッツリ系ラーメン" を表現した商品が登場します。

　「カップヌードル 背脂豚骨醤油」は、醤油をベースに豚骨のうまみをきかせた濃厚な味わいのスープが特長。別添の「特製豚オイル」を加えると、豚とニンニクの香りが際立ち、パンチのある味わいに仕上がるとしています。具材は "謎肉" のほか、キャベツ、背脂が入っています。

　なお、追加トッピングとして、もやし1パックを電子レンジで加熱し、醤油と塩こしょうであえたものを加えるの"もやしカスタム”が オススメなんだとか。もやしを加えることで、よりボリューム満点の一杯として楽しめるそうですよ。

※もやし、醤油、塩こしょうは、別途自分で用意します

おうちで簡単背脂系

　背脂がたくさん入ったガッツリ系ラーメンは、専門店で人気だけど、家だとなかなか再現ができません。「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」なら気軽に近い雰囲気を楽しめるのかも。

　購入する際はもやしも一緒に準備するようにしましょうね！

※記事中の価格は税込み

関連サイト

