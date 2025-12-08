日清食品さん、ごめんなさい。自分は「完全メシ 謎肉丼」を“完全メシじゃありませんでした〜！”というドッキリだと思っています

「完全メシ 謎肉丼」

日清食品

12月8日発売

398円（税抜）

https://www.nissin.com/jp/company/news/13558/

ひとくち目からジャンク感全開

世の中は思うようにならないもので、おいしい食品に限って「カロリーが高い」とか「塩分が多い」とか、たくさん食べるのは推奨されない栄養価であることが多い。

そうなると、「おいしくて、栄養バランスがよい食品があれば……」と考えたくなります。しかし、いざそういうものを食べると、「うーん、これって本当なのかな？」という気持ちが湧いてくる。人間とは勝手な生き物ですね。

日清食品が12月8日から発売する「完全メシ」シリーズの最新作、「完全メシ 謎肉丼」。「カップヌードル」の人気具材“謎肉”をごはんにのせた商品「カップヌードル 謎肉丼」のパンチある味わいを、「栄養バランス食」として再構成した一杯です。価格は398円（税抜）。

湯戻し5分でふっくら仕上がるごはんに、ペッパーを効かせた濃いめのしょうゆつゆ、そして味付けされた“謎肉”（味付豚ミンチ）とネギ……。

ビジュアルも香りも、言葉を選ばずに言えば「ジャンク丼」。開封した瞬間から漂う香ばしい肉とスパイスの香りだけで、ごはんが進みそうな予感がします。

ひとくち頬張れば、謎肉の肉汁とつゆの濃いめしょうゆ、そして胡椒のピリッとしたアクセント。想像通りの味です。カップヌードルのスープにお米を入れて雑炊にした感じ。一口食べたら、確かに止まらない。

つまり、味は間違いなく“濃いめ”。塩気や脂質の部分はどうしても存在感を残すので、食べすぎ・頻度の高さには注意が必要でしょう。完全メシといえども。

……しかし、これって本当に完全メシなんでしょうか？

それなのに、栄養バランスは完璧

このインパクトがある味わいの裏には、“栄養食”としての本気が詰まっているのが完全メシシリーズの真骨頂。

三大栄養素（たんぱく質・脂質・炭水化物）に加え、ビタミン・ミネラル・必須脂肪酸などを含む33種類の栄養素 を「日本人の食事摂取基準」に即してバランスよく配合しているそうなんですよ。

具体的には、ビタミンA／D／E／K、各種Bビタミン、ビタミンC、さらにカルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛といったミネラル類、n-3系／n-6系脂肪酸など、現代食で不足しがちな栄養素を網羅している、と。

しかし、この味ですよ。マジでカップヌードル系列の味。謎肉丼の味。舌に“パツン”とくる塩加減、醤油とコショウのキリッと立っている風味。でも、栄養は“完璧な食事”レベルらしい。このギャップが信じられない。

完全メシ 謎肉丼は、「夜食どんぶり」「深夜のコンビニ飯」そのもののテイスト。しかし裏側には、しっかりとした栄養設計があって、33種の栄養素がバランスよく配合され、「最適化栄養食」として認証まで受けている……。

今日の食事、適当に済ませたい。だけど栄養も気にしたい。かつ、ジャンクな満足感も諦めたくないという、めちゃくちゃな欲求を叶えてくれるメニューです。

……いや、でも、本当なのかなあ。

日清食品さんには申し訳ないけれども、自分は完全メシ 謎肉丼を「テッテレー！ これ、完全メシじゃありませんでした〜！」というドッキリじゃないかと疑っています。“ドッキリ”に関するイメージがYouTubeでよく見るそれじゃなくて、完全に昭和生まれによるバラエティー番組の発想になっているのはごめんなさい。

それぐらい、インスタント食品のあの“やめられない魅力”が詰まっている味わいなんですよ。しかし、栄養成分表示を見ると、ちゃんとしている。すごくちゃんとしている。

これを食べているときに、「ドッキリ」という札を持った日清食品の社員さんが、部屋に飛び込んでくるんじゃないか。そんなわけのわからないことを考えながら、完全メシ 謎肉丼を食べています。うーん、この栄養価、本当でしょうか。もちろん、信じていますが……。