松屋「煮込みビーフシチュー」が“ハンバーグ”入りに進化！ 肉×肉のご馳走

牛めしの「松屋」では、「煮込みビーフシチューハンバーグ」各種を12月23日10時から発売します。

贅沢すぎる「ビーフシチュー×ハンバーグ」

松屋の冬のごちそうメニュー「ビーフシチュー」に、今年はハンバーグが加わっていますよ。

▲煮込みビーフシチューハンバーグ 1180円

ごろっと大きな牛肉をとろっとろになるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで合わせたビーフシチューの中に、なんと大胆にもハンバーグをあわせた一品。

濃厚でありながら、深みのあるソースは、ご飯との相性はもちろん、ジューシーなハンバーグとの相性も抜群なんだとか。

また、鉄皿の上に添えられたまろやかな味わいのポテトサラダが、濃厚なシチューの風味を引き立ててくれ、最後のひとくちまで美味しく楽しめるそうです。

ライス、みそ汁がセットの、ボリューム満点のメニュー。「定食」を選ぶと生野菜も加わります。

▲煮込みビーフシチューハンバーグ定食 1280円

このシーズンだけのお楽しみ

ただでさえ贅沢なビーフシチューですから、「ビーフシチューにハンバーグってちょっとやりすぎじゃない？」とびっくり。ですが、松屋のビーフシチューが登場するのはこのシーズンだけなので、年に一度のチャンスだと考えれば、思い切り贅沢するのも悪くはない、という向きもありましょう。

松屋のビーフシチューは例年、しっかり味が「濃く」ご飯が進む仕上がりです。ハンバーグが入って今年は食べ応えも倍増していますよ！



なお、松屋フーズ公式アプリで100円クーポンが配信されるので、お得に食べたい人はアプリをぜひ活用しましょう。

※記事中の価格は税込み