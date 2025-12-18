松屋「煮込みビーフシチュー」が“ハンバーグ”入りに進化！ 肉×肉のご馳走

牛めしの「松屋」では、「煮込みビーフシチューハンバーグ」各種を12月23日10時から発売します。
贅沢すぎる「ビーフシチュー×ハンバーグ」
松屋の冬のごちそうメニュー「ビーフシチュー」に、今年はハンバーグが加わっていますよ。
▲煮込みビーフシチューハンバーグ 1180円
ごろっと大きな牛肉をとろっとろになるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで合わせたビーフシチューの中に、なんと大胆にもハンバーグをあわせた一品。
濃厚でありながら、深みのあるソースは、ご飯との相性はもちろん、ジューシーなハンバーグとの相性も抜群なんだとか。
また、鉄皿の上に添えられたまろやかな味わいのポテトサラダが、濃厚なシチューの風味を引き立ててくれ、最後のひとくちまで美味しく楽しめるそうです。
ライス、みそ汁がセットの、ボリューム満点のメニュー。「定食」を選ぶと生野菜も加わります。
▲煮込みビーフシチューハンバーグ定食 1280円
このシーズンだけのお楽しみ
ただでさえ贅沢なビーフシチューですから、「ビーフシチューにハンバーグってちょっとやりすぎじゃない？」とびっくり。ですが、松屋のビーフシチューが登場するのはこのシーズンだけなので、年に一度のチャンスだと考えれば、思い切り贅沢するのも悪くはない、という向きもありましょう。
松屋のビーフシチューは例年、しっかり味が「濃く」ご飯が進む仕上がりです。ハンバーグが入って今年は食べ応えも倍増していますよ！
なお、松屋フーズ公式アプリで100円クーポンが配信されるので、お得に食べたい人はアプリをぜひ活用しましょう。
※記事中の価格は税込み