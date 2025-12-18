このページの本文へ

12月23日発売

松屋「煮込みビーフシチュー」が“ハンバーグ”入りに進化！ 肉×肉のご馳走

2025年12月18日 12時40分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

このシーズンのとっておき

　牛めしの「松屋」では、「煮込みビーフシチューハンバーグ」各種を12月23日10時から発売します。

贅沢すぎる「ビーフシチュー×ハンバーグ」

　松屋の冬のごちそうメニュー「ビーフシチュー」に、今年はハンバーグが加わっていますよ。

▲煮込みビーフシチューハンバーグ　1180円

　ごろっと大きな牛肉をとろっとろになるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで合わせたビーフシチューの中に、なんと大胆にもハンバーグをあわせた一品。

　濃厚でありながら、深みのあるソースは、ご飯との相性はもちろん、ジューシーなハンバーグとの相性も抜群なんだとか。

　また、鉄皿の上に添えられたまろやかな味わいのポテトサラダが、濃厚なシチューの風味を引き立ててくれ、最後のひとくちまで美味しく楽しめるそうです。

　ライス、みそ汁がセットの、ボリューム満点のメニュー。「定食」を選ぶと生野菜も加わります。

▲煮込みビーフシチューハンバーグ定食　 1280円

このシーズンだけのお楽しみ

　ただでさえ贅沢なビーフシチューですから、「ビーフシチューにハンバーグってちょっとやりすぎじゃない？」とびっくり。ですが、松屋のビーフシチューが登場するのはこのシーズンだけなので、年に一度のチャンスだと考えれば、思い切り贅沢するのも悪くはない、という向きもありましょう。

　松屋のビーフシチューは例年、しっかり味が「濃く」ご飯が進む仕上がりです。ハンバーグが入って今年は食べ応えも倍増していますよ！

　なお、松屋フーズ公式アプリで100円クーポンが配信されるので、お得に食べたい人はアプリをぜひ活用しましょう。

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧