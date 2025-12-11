このページの本文へ

12月15日スタート

迫力満点！ かつや「豚ロース天とチキンカツ丼」 ボリューム感たっぷりで年内しめくくり

2025年12月11日 11時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

パワフルな一杯が12月後半に降臨

かつやは「豚ロース天とチキンカツ丼」を12月15日より期間限定で販売します。

年内ラスト「豚ロース天とチキンカツ丼」

　とんかつチェーン「かつや」では、続々と登場する多彩な期間限定メニューも好評ですが、今回登場する「豚ロース天とチキンカツ丼」が年内最後だそうです。

▲豚ロース天とチキンカツ丼
通常店舗 979円 ／ 券売機店舗 980円

　かつやこだわりの豚ロースを天ぷらに仕立た「豚ロース天」と、食べ応えのある「チキンカツ」2枚を玉子でとじ、丼へ豪快に合い盛りにした一品。コク深く甘味のある特製「黒味噌ダレ」が味の決め手だそうです。

　たっぷりと回しかけられた濃厚なタレが、ジューシーな肉の旨みと絡みあい、思わずご飯をかきこみたくなる味わいなんだとか。

▲豚ロース天とチキンカツ定食
　通常店舗 1089円 ／ 券売機店舗 1090円

　丼だけでなく、とん汁もセットでご飯のおかずとして楽しめる定食も用意されています。また「豚ロース天とチキンカツ丼」はお弁当でも利用できます。

▲豚ロース天とチキンカツ丼弁当
通常店舗 961円 ／ 券売機店舗 980円

2025年の締めくくりにかっこむ肉丼

　かつやの豚ロースは、加工工場から約4週間熟成されたチルド（冷蔵）状態で納品されているそうです。外食チェーンは冷凍の豚肉を使うイメージがあるけど、チルドという点にこだわりを感じますね！

　今回、その豚ロースを天ぷらに。豚天とチキンカツがのって「2025年の締めくくりにふさわしい、満足感のある一杯」とのことですよ。

　12月でなにかと慌ただしいですが、もうひと踏ん張りがんばりたい時に食べに行きたいですね。

※記事中の価格は税込み

