レモン“果皮”のほろ苦さがうまい！ チューハイ「ザ・ピール」24本が20％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「THE PEEL レモン 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

「THE PEEL（ザ・ピール）レモン 350ml×24本 無糖」は、レモン果皮を使用した無糖タイプのチューハイです。

現在、Amazonタイムセールに登場しており、参考価格3,739円のところ、20％オフの2,999円で販売されています。1本あたりの価格は約125円となっています。

「THE PEEL レモン」の特徴

Amazon商品ページより

サントリーが展開する「THE PEEL レモン」は、レモン果皮にこだわった製法が特徴です。

レモン果皮でつくった蒸溜酒や浸漬酒など、4種のレモン果皮100％レモンスピリッツを使用しています。

香料・糖類無添加で仕上げられており、レモン果皮由来のみずみずしい香りやコク、ほろ苦さ、余韻といった要素が特徴とされています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

レモン果皮に特化した無糖サワー「THE PEEL レモン 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。

1本あたり125円とお得に購入できるため、ストック用としても検討しやすいタイミングです。Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、まとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。