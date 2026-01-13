ファミマ恵方巻、今年の目玉は「銀座おのでら」「焼肉トラジ」監修！1000円ちょいオーバー、だけどおいしい！

ファミリーマートは2026年の「恵方巻」各種を予約受付中です。今年の目玉は世界的にも評価が高い江戸前寿司の銘店「銀座おのでら監修 特製恵方巻」と、焼肉の人気店「焼肉トラジ」監修の恵方巻です。一足先に試食してきました！

「銀座おのでら」「焼肉トラジ」監修恵方巻を食べてみた

「銀座おのでら監修 特製恵方巻」（1100円）は、おのでらの寿司の特徴でもある赤酢を使った赤シャリを使用した恵方巻です。具材には、玉子焼、穴子、かんぴょう椎茸ごぼう和え、甘酢生姜の胡麻和え、海老、きゅうり、おぼろを使用し、厚めの玉子焼を中心にギュッとまとめあげています。

実物の断面はこちらです。見た目の印象は……、派手ではなく、むしろ地味と感じませんか？ 海鮮が溢れ出したり、お肉が主役だったりするわけではないですから。実際私も試食を前にして、「わりと普通かなー？」なんて思ってしまいました。

しかし、一口食べてみるとそのすごさが伝わってきます。やはり銘店監修の恵方巻！

まろやかな酸味の赤シャリに、甘酢生姜のシャキシャキとした食感があわさり、そこにしっとりした玉子焼きや海老、きゅうりが渾然一体となって、最後には穴子の甘い余韻が残ります。とても繊細で、なおかつ、後をひく「うまいものを食べたな」という満足感。

もはや「どの具材が主役」という次元ではなく、計算し尽くされた多種多様な素材が、巻寿司として見事に調和しています！

取材会でおききしたところ、ONODERAフードサービスの統括総料理長坂上暁史氏が、恵方巻を監修するうえで何より「調和にこだわった」ということでした。コンビニ恵方巻の域を超えてくる、技巧的な1本でしたよ。

一方の「焼肉トラジ監修 牛焼肉恵方巻」（1050円）は、「焼肉トラジ」のたれの味わいをベースに、肉の旨味を前面に押し出した恵方巻。アンガス牛を香ばしく焼き上げた牛カルビ焼肉を主役に、アクセントとしてキムチを組み合わせています。

こちらは肉好きとして嬉しいことに「お肉いっぱい！」。一口目から、想像以上の肉のインパクトでした。シャリよりも牛カルビの割合が多いのでは、と感じるほど。焼肉のジューシーなおいしさ、食べ応え。それがしっかり恵方巻にまとまっています。

なんと、牛肉には実は2種の部位を使用しており、バラ肉の旨味が際立つように仕立てているとのことでした。また、トラジ監修の特製だれは、焼肉店の味をそのまま再現するのではなく、酢飯と合うように調整しているそうです。

キムチも主張しすぎず、魚介や昆布だしを加えたマイルドな味わいで、後味を整える役割にとどめています。焼肉愛があふれた気配りが感じられます。

ひと口ごとにお肉の旨みがあふれる、トラジ監修恵方巻は、お子さまからガツンと食べたい大人まで、幅広い人がおいしくいただけそうです。

事前予約受付中

その他、ファミリーマートでは定番の恵方巻やスイーツメニューまで幅広く用意しています。早期予約は、1月14日午前9時まで。店頭とファミマオンラインの両方で受け付けており、早期予約1品ごとに100円引きされます。また、ファミマオンライン予約特典として、2品購入ごとにファミマポイント100円相当が進呈されます。通常の予約は1月28日午前9時まで。

受取期間は1月31日（土）から2月3日（火）までの4日間で、昨年より1日期間が長く設けられています。

狙った恵方巻を確実にゲットしたい場合は、忘れずに予約しておきましょう！

※記事中の価格は税込み