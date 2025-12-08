【今週】松屋vsなか卯「サーモンいくら」対決、すき家「ローストビーフ」復活も

ごきげんよう。寒さがぐっと深まってきて、朝ふとんから出るのがつらくなってきました。さて、私は冬に備えて厚手のコートを引っ張り出したのですが、コートの“ベルトだけ”がどこかに消えてしまい、タンスの引き出しを総ざらいして探す羽目に。結局見つからなかった……。いったいベルトいずこ？（同じ経験をした人、きっといるはず！）



早くも冬の喪失感を味わいつつ、せめて気分だけでも満たしたい……そんな私の心を埋めてくれるのが、冬のグルメ。飲食チェーンでは、体がほっとする“あったか系”の新作や、ちょっと贅沢したくなる冬限定メニューが増えてきましたよ。



“12月前半”の今週、アスキーグルメが注目したキャンペーン＆新発売グルメをピックアップしました。冬気分をゆるりと高めてくれる情報をどうぞ！

話題になった「日清 謎肉丼」が完全メシに

12月8日～

日清食品は「完全メシ 謎肉丼」（429円）を12月8日に全国で発売します。



カップヌードルの人気具材"謎肉"をごはんにたっぷりのせた「カップヌードル謎肉丼」の味わいを再現した商品が、栄養素とおいしさのバランスにこだわった「完全メシ」から登場する運びです。

・日清食品さん、ごめんなさい。自分は「完全メシ 謎肉丼」を“完全メシじゃありませんでした〜！”というドッキリだと思っています

すき家、販売休止の「ローストビーフ丼」12月9日～

完全復活！

すき家は、販売休止していた「ローストビーフ丼」を12月9日より販売再開します。

「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。たまごが別添えです。



本年11月から販売されていましたが、予想を上回る売行きで品薄となり、一時期販売が休止となってしました。。

・すき家の「ローストビーフ丼」は卵黄でトロ～ンといただくかっこみ系

濃厚ミルクソースが中華そばのスープと出会う!?

幸楽苑「カルボらーめん」12月9日～

幸楽苑は、12月9日から期間限定で、新感覚メニュー「カルボらーめん」（890円）を新発売します。

牛乳とチーズをふんだんに使用した濃厚ソースに、玉ねぎ、ベーコン、マッシュルームなどの食感や風味も味わえる一品に仕上げた濃厚なミルク感が特徴の一杯。

さらに、好みに合わせて濃厚さを加えることができる「追いチーズ」も用意されています。

・まさかの！ 幸楽苑に「カルボらーめん」爆誕 “追いチーズ”もあるよ

今年は「炙りサーモン」コラボも！

松屋のいくら丼が復活 12月9日～

牛めしの松屋は12月9日10時より、「いくら丼」など海鮮丼各種を発売します。



数種類の中から試食を重ねて選んだという厳選のいくらを使用。粒が弾けるような食感と濃厚な味わいが特徴といいます。

また、炙りサーモンといくらの贅沢な組み合わせが楽しめる「炙りサーモンいくら丼」も登場。。サーモンのとろっとした食感に、炙りの香ばしさが加わることで調和が生まれ、いくらとの組み合わせを楽しめるとのことです。

・A松屋の海鮮丼「いくら」が復活！ 今年は「炙りサーモンいくら丼」も

サブウェイ、店内で焼き上げるクッキー

2種類が登場 12月9日～

サブウェイは、12月10日から、店内で焼き上げるクッキー「チョコチップ」と「ホワイトマカダミア」の2種類を全国の店舗で発売します。



外はサクッと、中はしっとりと柔らかい食感を特徴としたソフトクッキー。価格は各1枚250円です。

・サブウェイ、店内焼きの「クッキー」に本格参入！12月10日より全店スタート

なか卯に冬の贅沢海鮮 12月10日～

「サーモン丼」「サーモンいくら丼」

なか卯は「サーモン丼」「サーモンいくら丼」を12月10日より発売します。

使用しているノルウェー産アトランティックサーモンは、脂のりの良さと、鮮やかな色合いが特長。

サーモンのとろけるような口当たりと上質な旨みが織りなす、“とろ旨”な味わいが魅力であるとしています。

さらに、大粒でプチプチ食感の天然いくらを盛り付けた「サーモンいくら丼」も登場。サーモンのとろけるような味わい、いくらの濃厚な旨みがあわさり、あふれる海鮮の旨みが堪能できるという一品です。

・なか卯、冬のご褒美「サーモンいくら丼」！プチ旨×とろ旨の共演

資さんうどんの冬！ 12月11日～

大好評「牛すき鍋うどん」が復活

資さんうどんでは、12月11日より期間限定で「牛すき鍋フェア」を開催し、「牛すき鍋」メニューを展開します。

「牛すき鍋うどん」は、資さんうどんの味甘辛く煮込んだ牛肉と調合した濃い目の「割下」をあわせた、相性抜群の味わいを楽しめるうどんメニュー。



具材には、旬の春菊や白ねぎ、玉ねぎなどの野菜に加え、じゅんわりと甘味がひろがる椎茸、厚揚げなどを使用。今年は資さんうどんの代名詞であるサクサクに揚げた「ごぼ天」を新たに加え、より味わい深い商品に仕上げたということです。



・資さんファン歓喜！最強の冬メシ「牛すき鍋うどん」がごぼ天背負って復活だーー!!

かつやの人気4商品が本体200円引きに！

お得な4日間！ 12月11日～

とんかつチェーンの「かつや」は、12月11日～14日の4日間「年末感謝祭」を開催し、人気の4メニューを割引販売します。

期間中、定番の「カツ丼(竹)」、特製ソースがポイントの「ソースカツ丼(竹)」、とんかつをシンプルに味わう「ロースカツ定食」、とんかつを楽しむためのカレー「カツカレー(竹)」の4品がどれでも本体価格から200円引きで購入できます。

・かつや「カツ丼」など200円引き！ 超お得な「年末感謝祭」を4日間開催