うおお太っ腹！麺注文でライス食べ放題「無限ライスフェア」壱角家で

横浜家系ラーメンを提供する「壱角家」は5月18日～31日の期間、「二刀流無限ライスフェア！」を対象店舗にて実施します。

麺注文で「無限ライスフェア」

本フェアは、壱角家および油そば総本店のハイブリッド店舗などで実施する期間限定企画です。

麺類を注文した人を対象に、ライス食べ放題を無料で提供します。家系ラーメンとライスを組み合わせた「家系めし」や、油そばの追い飯といった食べ方を想定した内容です。

▲壱角家の家系ラーメン

▲油そば総本店の油そば

■二刀流無限ライスフェア！ 概要

期間：5月18日～31日

キャンペーン概要：麺類を注文すると、ライス食べ放題を無料で提供

対象店舗：以下の未実施店舗以外の全ての店舗

【未実施店舗】

壱角家 アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、ココリア多摩センター店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

家系めしも油そばの追い飯も食べ放題！

ラーメンや油そばに加えてライスが食べ放題という、かなり満足度の高いフェアとなっています。

家系ラーメンと白飯の組み合わせや、油そばの追い飯など、食べ方のバリエーションも楽しめそうです。この機会に店舗に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。