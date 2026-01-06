かっぱ寿司「食べ放題」を全店で実施！ 約100種類が対象の人気企画が“今だけ”拡大中

かっぱ寿司は、通常は店舗限定で実施している「食べ放題」企画を、1月5日から2月4日までの期間、全店舗に拡大して実施しています。

かっぱ寿司の「食べ放題」が全店に拡大

本企画では、すしをはじめ、サイドメニューやデザートなど約100種類のメニューが食べ放題の対象。中とろやほたてといった高級ネタのほか、ラーメン、茶碗蒸し、スイーツ類まで幅広いラインアップを楽しめます。なお、食べ放題の制限時間は70分制です。

利用はWeb・アプリからの事前予約制で、来店予定日の6日前から予約受付を開始します。なお、店舗によりメニュー内容が異なり、A・Bの2タイプに分かれて価格が設定されています。

ーーー

【メニュータイプA店舗】

・一般：3890円

・シニア（65歳以上）：3390円

・小学生：1990円

・幼児（未就学児）：無料※



【メニュータイプB店舗】

・一般：4190円

・シニア（65歳以上）：3690円

・小学生：1990円（税込）

・幼児（未就学児）：無料※

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上の場合は1名につき990円

A・Bタイプの実施店舗など詳細は公式サイトの食べ放題紹介ページから確認できます。



・公式サイト：かっぱ寿司の食べ放題 https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

また、期間中は「平日価格」および「平日学割」も実施。「平日価格」適用時は、一般とシニアは400円引きとなり、学生は「平日価格」「平日学割」適用で1200円引きで利用できます（「平日学割」は学生証ご提示の本人に限り有効）。

事前予約制（利用の6日前から）

計画をたててのぞもう

かっぱ寿司の食べ放題はこれまでにも話題になってきましたが、店舗限定だったため「近くにかっぱ寿司はやってなかった」なんて人も、利用のチャンスが広がりました！

事前はWebかアプリからの予約制なので、しっかり来店計画をたててから食べ放題にのぞみたいものです。全店実施は2月4日までですよ。

※記事中の価格は税込み