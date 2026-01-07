ステーキ50％増量で嬉しい！300g→450gなど無料でボリュームアップ【3日間限定】

ハンバーグレストラン「ステーキのあさくま」は、「サーロインステーキ」を50〜66％増量する「新春感謝祭」を1月10日～12日の3日間限定で開催します。

ステーキが最大66％増量

あさくまの「新春感謝祭」

あさくまのステーキがお得に食べられる特別イベントです。

「サーロインステーキ」は、一頭の牛の中でも特に甘みとやわらかさを持つ人気部位。今回、「サーロインステーキ（サラダバー付き）」の120g・180g・300gを対象に、お値段そのままで増量されます。



増量後のメニューは180g・300g・450gのラインナップ。（120g・300gは50％増量となり、180gは66％増量）。

なお、サラダバーは、あさくまの濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーなど45品が利用できます。

＜新春感謝祭メニュー＞



サーロインステーキ

・120g→180g（50％増量） 3003円

・180g→300g（66％増量） 3861円

・300g→450g（50％増量） 5049円

※サラダバー付き

※税込価格

＜新春感謝祭 実施店舗＞

【愛知県】藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店

【三重県】津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】岡山大元店

【静岡県】函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】八王子店

【神奈川県】長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店

【千葉県】南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】牛久店、学園都市店

※鶴見店はサラダバーの提供がなく、価格が異なる

1月10日～12日の連休限定

新春感謝祭は成人式含む1月10日（土）～12日（月）の3連休に開催されます。

お近くにあさくまがある人はこの機会に、がっつりボリューミーなステーキで肉はじめをしてみてはいかがでしょう！

※記事中の価格は税込み