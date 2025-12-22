このページの本文へ

12月29日発売

「マクドナルド」×「ハッピーターン」の夢のコラボが復活！シャカシャカポテトにハッピーパウダーを振りかける

2025年12月22日 12時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

夢のコラボ復活！

　マクドナルドは「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を12月29日から発売します。

マックポテト×ハッピーターンの夢のコラボ復活

　亀田製菓の人気米菓「ハッピーターン」をマクドナルドのマックフライポテトで再現した商品。昨年販売され好評だったコラボで、今年も帰ってきました。

▲シャカシャカポテトハッピーターン味
　ポテト単品 +40円～
　バリューセット +40円～
　※価格は店舗で異なる

　亀田製菓株式会社監修のもと「ハッピーターン」にふりかかっている粉としておなじみの「ハッピーパウダー」をマクドナルドオリジナルシーズニングで再現。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」することで、「ハッピーパウダー」ならではの甘じょっぱくてやみつきになるおいしさを楽しめるとのことです。　

マクドナルドも亀田製菓もアニバーサリー

亀田製菓の人気「ハッピーターン」。食べる時手につく「ハッピーパウダー」がおいしいんですよね～

　ハッピーターンブランドは2026年に50周年を迎えるとのこと。同じく2026年にマクドナルドは55周年を迎えます。記念すべき周年イヤーに夢のコラボを復活させる両社。

　ハッピーターン味のマックポテトって反則級においしいこと間違いないでしょ！

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧