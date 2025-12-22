「マクドナルド」×「ハッピーターン」の夢のコラボが復活！シャカシャカポテトにハッピーパウダーを振りかける

マクドナルドは「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を12月29日から発売します。

マックポテト×ハッピーターンの夢のコラボ復活

亀田製菓の人気米菓「ハッピーターン」をマクドナルドのマックフライポテトで再現した商品。昨年販売され好評だったコラボで、今年も帰ってきました。

▲シャカシャカポテトハッピーターン味

ポテト単品 +40円～

バリューセット +40円～

※価格は店舗で異なる

亀田製菓株式会社監修のもと「ハッピーターン」にふりかかっている粉としておなじみの「ハッピーパウダー」をマクドナルドオリジナルシーズニングで再現。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」することで、「ハッピーパウダー」ならではの甘じょっぱくてやみつきになるおいしさを楽しめるとのことです。

マクドナルドも亀田製菓もアニバーサリー

ハッピーターンブランドは2026年に50周年を迎えるとのこと。同じく2026年にマクドナルドは55周年を迎えます。記念すべき周年イヤーに夢のコラボを復活させる両社。

ハッピーターン味のマックポテトって反則級においしいこと間違いないでしょ！

※記事中の価格は税込み