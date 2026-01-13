10貫690円（税別）は安い！平日限定「たっぷり握り」 開催中

持ち帰りすしの「小僧寿し」は、1月13日～16日の期間限定で「たっぷり握りフェア」を開催中です。
「まぐろたっぷり」「サーモンたっぷり」など10貫税別690円
「たっぷり握りフェア」は、お値打ちの10貫盛りを展開する平日限定のフェアです。
対象商品は「まぐろたっぷり」「サーモンたっぷり」「えびたっぷり」など6種で、各745円。
それぞれ「まぐろ」「サーモン」「えび」と主役のネタが複数入っているため、好きなネタのものをチョイスして楽しめます。
■1月13日～1月16日
（各10貫 税別690円／税込745円）
▲まぐろたっぷり
▲サーモンたっぷり
▲えびたっぷり
▲えんがわたっぷり
▲いかたっぷり
▲穴子たっぷり
※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がある。
※各店舗の準備数が無くなり次第終了となる。
平日ならではのお手頃価格設定
10貫745円、1貫約75円は、持ち帰り寿司の中でもとてもお値打ちな価格設定。平日だからこそのお得度といえそうです。
家のそばや会社の近くに小僧寿しがある人は、平日のランチや夜ご飯に10貫盛りを検討してみてはどうでしょう！
※記事中の価格は税込み