10貫690円（税別）は安い！平日限定「たっぷり握り」 開催中

持ち帰りすしの「小僧寿し」は、1月13日～16日の期間限定で「たっぷり握りフェア」を開催中です。

「まぐろたっぷり」「サーモンたっぷり」など10貫税別690円

「たっぷり握りフェア」は、お値打ちの10貫盛りを展開する平日限定のフェアです。

対象商品は「まぐろたっぷり」「サーモンたっぷり」「えびたっぷり」など6種で、各745円。

それぞれ「まぐろ」「サーモン」「えび」と主役のネタが複数入っているため、好きなネタのものをチョイスして楽しめます。

■1月13日～1月16日

（各10貫 税別690円／税込745円）

▲まぐろたっぷり

▲サーモンたっぷり

▲えびたっぷり

▲えんがわたっぷり

▲いかたっぷり

▲穴子たっぷり

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がある。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となる。

平日ならではのお手頃価格設定

10貫745円、1貫約75円は、持ち帰り寿司の中でもとてもお値打ちな価格設定。平日だからこそのお得度といえそうです。

家のそばや会社の近くに小僧寿しがある人は、平日のランチや夜ご飯に10貫盛りを検討してみてはどうでしょう！

※記事中の価格は税込み