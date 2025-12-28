【本日】ケンタ、470円もお得な「とりの日パック」発売！ チキン＋ナゲットが楽しめる

ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は、本日12月28日に「とりの日パック」を販売します。

ケンタの「とりの日パック」

チキン4ピース＋ナゲット5ピースにリニューアル

KFCでは、毎月28日限定で「オリジナルチキン」をおトクに楽しめる「とりの日パック」を販売しています。今月からとりの日パックは内容をリニューアルしました。

▲新「とりの日パック」1250円（単品積上げ価格1720円）

〔オリジナルチキン4ピース、ナゲット5ピース〕

とりの日パックの主役は、“秘伝のレシピ“である11種類のハーブ＆スパイスで味付け、専用圧力釜で仕上げたオリジナルチキン。



従来はオリジナルチキン5ピースを1100円で提供していましたが、今月より「オリジナルチキン」4ピースと「ナゲット」5ピースを組み合わせた内容に変更されています。価格は1250円で、単品価格の合算より470円お得です。

KFCによると、より幅広いチキンの楽しみ方を提供したいという想いから、今回のリニューアルに至ったとのことです。

毎月28日は“とりの日”

なぜ28日が“とりの日”なのでしょうか。これは「にわ（28）とり」の語呂合わせに由来しているそうです。

今年の“とりの日”は本日が最後ですが、来年も引き続き28日の「とりの日パック」が発売され続けますように！

※記事中の価格は税込み