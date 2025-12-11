松屋に「肉×肉」降臨！ 「カルビ×特選ブリスケット」のスペシャル合い盛り丼

牛めしの松屋は、「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」を12月16日10時から発売します。

年末に食べたい肉×肉

「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」

“師走を乗り切るスタミナ補給”として、厳選肉を使用した特別感のある相い盛り丼が登場します。

▲カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼 1180円

牛一頭からわずかしか取れない希少部位“ブリスケット”肉と牛カルビを惜しみなく盛り付けたという一杯。

お肉を鉄板で焼き上げることで、にんにく醤油とお肉の香ばしい香りが立ちあがり、食欲を直撃するんだとか。付け合わせのシャキシャキ食感のにんにくの芽と、ピリ辛キムチも相性抜群だそう。食べ応え満点の味わいとうたいます。

希少部位「ブリスケ」を味わいつくす

リリースには、「松屋ならではの“肉を味わい尽くす”一杯」「豪快な肉肉しさで食べ応えバッチリのスタミナメニュー」といった説明が踊ります。

なおブリスケット（ブリスケとも）は、肩バラ肉の一部で、牛の前脚の内側の部位です。よく動く部位でもあるので、しっかりめの歯ごたえ、濃厚な旨味が特徴とされています。

「しっかりお肉を食べた～」という気分にさせてくれそうです。値段は1000円超えとちょっと高いど、年末の活力のためにどうでしょう！

※記事中の価格は税込み