セブンのちいかわ「鬼辛カレー」食べてみた！ “フツーにすっごく辛い”けどペロッといけるよ

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。お酒好きの左党にして、根っからの辛党。もちろん辛いものは大歓迎！

本日12月2日からセブン-イレブンで「ちいかわ」コラボの「鬼辛カレー」が発売されたので、さっそく食べてみました。

セブン×ちいかわ「鬼辛カレー」を食べてみた

▲鬼辛カレー（691円）

ナガノ先生の人気漫画「ちいかわ」には“うまカレー（鬼）”をちいかわたちが顔を真っ赤にして食べるエピソードがありますよね。このエピソードをもとにしたレトルトカレーは丸美屋から発売されたことはありますが、セブン-イレブンのお弁当としては今回が初めての登場です。

セブン-イレブンでは辛さの目安として「唐辛子マーク」が付いていて、「鬼辛カレー」は3段階中2.5という表示。MAX100だとしたら80％くらいの辛さってこと・・・？

いただいてみました！

見た目は、日本の食卓におなじみのオーソドックスな“もったり系”のカレー。具材にはゴロッとした牛肉が入っていました。ビーフカレーとは贅沢ですね。

口に入れた瞬間は思いのほかフルーティーで「あれ、そんな辛くないじゃん」とちょっと拍子抜けしました。ところが、数秒おいてからブワッと辛さが追いかけてきます。

フツーに…すっごく辛いんだッコレ・・・

そう、原材料を見ると唐辛子はもちろん、ハラペーニョなども使われていて、喉がカッカッと熱くなってくるような刺激的なスパイスがきいています。

おそらく、最初甘くて後から辛いという設計も原作にあわせているんだろうなあ。ちゃんとしていてスゴイ！

辛いけどフルーティー

激辛耐性ある人ならおいしいはず

しっかり辛い「鬼辛カレー」ですが“鬼辛”かというと、そこまでではありません。バナナやりんごなどのフルーツが使われているようで、辛さと並行してフルーティーなまろやかさがあり、ナベコ的には手が止まることなく食べ進められました（辛いの好きなので。辛さの感じ方は個人差あります）。

ただし、心なしかカレーに対してご飯の量が少なめに感じたので、「激辛にはしっかりご飯がほしい」と思う人は、おうちにご飯のストックがあると安心です。

セブン-イレブンの激辛商品といえば、銀座デリー監修の「カシミールカレー」が登場するたびに“痛いほど辛い”など話題になりますが、鬼辛カレーはそこまでの域ではなく、辛さと旨みが共存するタイプといえましょう。

でも、ちいかわはやっぱり泣いちゃうんだろうな……。ハチワレがんばれ！

激辛耐性がある人なら楽しく食べられるであろう、辛旨な仕上がり。途中であえて水を飲んでリセットしてみて、再度激辛を楽しむなど、ちいかわたちが絶対しない食べ方に挑戦するのもアリですよ（鬼）。

ちいかわフードは全15商品！ちいかわまんもあるよ！

さて、セブン-イレブンでは、12月2日よりちいかわコラボキャンペーンをスタートしています。セブン×ちいかわコラボは昨年に続き2回目。今回は「鬼辛カレー」をはじめ、作中に登場する食べ物をイメージしたコラボフードを、昨年より7品多い全15品用意しています。



他にはこんな商品が用意されています。

▲ミートボールごはんおむすび（181円）

ごはんによく合うミートボール入り。オデと牢獄のストーリーで、ちいかわたちが食べていたおにぎりをイメージした商品です。

▲バターのせ焼きおにぎり（170円）

醤油とバターの味わいが楽しめる一品。ちいかわが夜食に食べたいと想像していたおにぎりがモチーフになっています。

▲シーサーのさたぱんびん紫芋味（サーターアンダギー）（181円）

シーサーがくれた“さたぱんびん”をイメージ。シーサーの優しさごと味わえそうです。

▲あんまいダブルクリームコッペ（203円）

ハチワレが少し高めのお店で買っていたコッペパンがもとネタ。2種のクリームと、ふんわりしっとり食感を楽しめます。「あんまい」と声に出したくなるかわいさ。

また、昨年SNSで話題となったちいかわコラボの中華まんも、焼印と敷紙を新デザインにして数量限定で登場します。今年は「ハチワレ」が新しく仲間入り。

「エニマイくじ」などキャンペーン多数

その他「ちいかわオリジナルデザイン中華まん包み紙風寝袋」が当たるXキャンペーン、対象商品を購入して応募するとオリジナルグッズが当たるプレゼント企画、一度に2個購入するとその場でグッズがもらえるキャンペーン、さらにハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」など、多彩な企画が展開されますよ。

●コラボ商品第1弾 12月2日～

●対象商品を購入して応募するとオリジナルグッズが当たるキャンペーン 12月2日～

●Xフォロー＆引用ポストキャンペーン 12月2日～

●対象商品を一度に2個購入するとオリジナル景品がもらえるキャンペーン 12月4日～

●「エニマイくじ」 12月12日～

キャンペーンサイト：

https://www.sej.co.jp/cmp/ck2512/

これはかわいすぎてセブンに通っちゃいますな。



※記事中の価格は税込み